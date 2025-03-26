Lollapalooza 2025: o que pode e o que não pode levar para o festival?

Lollapalooza 2024, em São Paulo Crédito: Will Dias /Fotoarena/Folhapress

O Lollapalooza 2025 ocorre neste final de semana, entre os dias 28 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Nomes como Olivia Rodrigo, Justin Timberlake e Shawn Mendes se apresentarão no festival para centenas de milhares de pessoas.

Se você é um dos fãs que planeja comparecer ao evento, é importante saber o que pode e não pode ser levado para o festival. Para entrar, é necessário ter o aplicativo Quentro baixado no celular.

Em 2025, as entradas serão 100% digitais e só poderão ser acessadas pela plataforma digital. Documentos, comprovantes de meia-entrada e um cartão de crédito ou débito também são fundamentais.

Na atual edição, os pagamentos foram simplificados. Se você deseja consumir algum alimento em um dos 85 pontos de alimentação do evento, é necessário pagar com cartão de débito ou de crédito no caixa. Para transações em dinheiro e Pix, é necessário comprar um cartão e carregar os créditos em um dos Caixas Cashless espalhados pelo festival.

O Estadão separou a lista dos objetos que podem e que não podem ser levados nos dias do festival. Confira:

O que pode levar?

Óculos escuros, capa de chuva, protetor solar e protetor labial, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa

Alimentos industrializados devidamente lacrados (exemplos: biscoitos, torradas, barras de cereal etc)

Frutas cortadas e acondicionadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock"

Sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock"

Festival de música / Óculos escuros Crédito: Shutterstock

O que não pode levar?