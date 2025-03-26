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Em São Paulo

Lollapalooza 2025: o que pode e o que não pode levar para o festival?

Com nomes como Olivia Rodrigo, Justin Timberlake e Shawn Mendes, festival acontece entre os dias 28 e 30 de março
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Março de 2025 às 17:14

Lollapalooza 2024, em São Paulo
Lollapalooza 2024, em São Paulo Crédito: Will Dias /Fotoarena/Folhapress
O Lollapalooza 2025 ocorre neste final de semana, entre os dias 28 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Nomes como Olivia Rodrigo, Justin Timberlake e Shawn Mendes se apresentarão no festival para centenas de milhares de pessoas.
Se você é um dos fãs que planeja comparecer ao evento, é importante saber o que pode e não pode ser levado para o festival. Para entrar, é necessário ter o aplicativo Quentro baixado no celular.
Em 2025, as entradas serão 100% digitais e só poderão ser acessadas pela plataforma digital. Documentos, comprovantes de meia-entrada e um cartão de crédito ou débito também são fundamentais.
Na atual edição, os pagamentos foram simplificados. Se você deseja consumir algum alimento em um dos 85 pontos de alimentação do evento, é necessário pagar com cartão de débito ou de crédito no caixa. Para transações em dinheiro e Pix, é necessário comprar um cartão e carregar os créditos em um dos Caixas Cashless espalhados pelo festival.
O Estadão separou a lista dos objetos que podem e que não podem ser levados nos dias do festival. Confira:

O que pode levar?

  • Óculos escuros, capa de chuva, protetor solar e protetor labial, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa
  • Alimentos industrializados devidamente lacrados (exemplos: biscoitos, torradas, barras de cereal etc)
  • Frutas cortadas e acondicionadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock"
  • Sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock"
Festival de música / Óculos escuros
Festival de música / Óculos escuros Crédito: Shutterstock

O que não pode levar?

  • Garrafas rígidas, de qualquer gênero, tamanho ou material, exceto garrafas plásticas para consumo de água, desde que sem tampa. A tampa poderá ser retirada pela segurança na entrada ou em qualquer local do evento
  • Embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plásticos do tipo "tupperware")
  • Copos térmicos, de vidro ou metal
  • Latas
  • Capacetes
  • Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, soco inglês, canivetes, etc.)
  • Cadeiras/banquinhos
  • Guarda-chuvas
  • Objetos pontiagudos
  • Objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha, saca-rolhas)
  • Fogos de artificio, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie
  • Objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente)
  • Substâncias inflamáveis, corrosivas
  • Sprays de qualquer tipo, incluindo os bloqueadores solares em spray
  • Máquinas de incapacitação neuromuscular (tasers)
  • Ponteiros de laser, luzes estroboscópicas ou outros dispositivos emissores de luz
  • Bebidas (em qualquer tipo de recipiente)
  • Skate, bicicleta, ou qualquer tipo de veículo motorizado, ou não
  • Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem
  • Bastão de selfie (extensor para tirar autorretrato)
  • Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais, ou com lente destacável
  • Objetos profissionais para captura de imagem e som, como, por exemplo: máquinas fotográficas profissionais (lente intercambiável), equipamentos de filmagem profissionais, drones ou outros objetos voadores
  • Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada
  • Substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais
  • Bandeiras ou cartazes contendo mensagens, ou símbolos com divulgações comerciais, ou ainda com referências a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas
  • Drones, também denominados Vant (veículo aéreo não tripulado), RPA (remotely-piloted aircraft), aeronave remotamente pilotada, e equipamentos similares
  • Alimentos que representem intuito de comercialização ou que possam representar riscos à segurança

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