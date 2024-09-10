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Festival

Lollapalooza escala Olivia Rodrigo para o primeiro dia

Shawn Mendes se apresenta no sábado, bem como Alanis Morissette e Marina Lima, e Justin Timberlake, no domingo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 13:24

A cantora Olivia Rodrigo no tapete vermelho do Billboard Women in Music Awards
A cantora Olivia Rodrigo no tapete vermelho do Billboard Women in Music Awards Crédito: Reuters/Folhapress
O Lollapalooza Brasil revelou que artistas vão se apresentar em cada dia do festival. A sexta-feira, 28, tem como grandes atrações a banda Rüfüs Du Sol e a cantora Olivia Rodrigo, um dos destaques do evento, além de Jão e Girl in Red.
Shawn Mendes se apresenta no dia seguinte, bem como Alanis Morissette e Marina Lima. O domingo tem shows de Justin Timberlake, Tool, Foster The People e um dos últimos shows da banda Sepultura. Veja a lista completa abaixo.
O Lollapalooza volta ao Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, nos dias 28, 29 e 30 de março do ano que vem.
Os ingressos para o festival podem ser adquiridos pela bilheteria física da Ticketmaster, no shopping Ibirapuera, ou pelo site Ticketmaster.com.br, com acréscimo de 20% de taxa de serviço. Nesta edição, os ingressos serão virtuais e não haverá a cobrança da taxa de envio ao comprador. A venda de entradas está disponível desde o dia 20 de agosto.
Clientes do banco Bradesco podem comprar os tíquetes com 15% de desconto desde 13 de agosto.

Veja as atrações de cada dia do festival

Sexta-feira, dia 28
  • Olivia Rodrigo
  • Rüfüs du Sol
  • Jão
  • James Hype
  • Girl in Red
  • Fontaines D.C.
  • Inhaler
  • Caribou
  • Jpegmafia
  • Disco Lines
  • Nessa Barret
  • DJ GBR
  • Jovem Dionisio
  • Mc Kako
  • Blancah
  • Juyè
  • L_Cio
  • Tropkillaz
  • Dead Fish
  • Pluma
  • Cashu
  • Paula Chalup
Sábado, dia 29
  • Shawn Mendes
  • Alanis Morissette
  • Benson Boone
  • Tate McRae
  • Zedd
  • Teddy Swims
  • The Marías
  • Wave to Earth
  • San Holo
  • Kasablanca
  • Artemas
  • Zerb
  • Marina Lima
  • Drik Barbosa
  • Barja
  • Sophia Chablau e Uma enorme Perda de Tempo
  • Etta
  • Bruno Martini
  • Kamau
  • Zudizilla
  • Samhara
  • Fatsync
  • Tagua Tagua
  • Picanha de Chenobill
    • Domingo, dia 30
  • Justin Timberlake
  • Tool
  • Foster the People
  • Charlotte de Witte
  • Parcels
  • Sepultura
  • Blond-ish
  • Barry Can't Swin
  • Terno Rei
  • Michael Kiwanuka
  • Neil Frances
  • Ashibah
  • Due
  • Marina Peralta
  • Ruback
  • Clube Dezenove
  • Agazero
  • Sofia Freire
  • Any Mello
  • Charlotte Matou um Cara
  • Giovanna Moraes
  • Nana Kohat

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