Lollapalooza escala Olivia Rodrigo para o primeiro dia

A cantora Olivia Rodrigo no tapete vermelho do Billboard Women in Music Awards Crédito: Reuters/Folhapress

O Lollapalooza Brasil revelou que artistas vão se apresentar em cada dia do festival. A sexta-feira, 28, tem como grandes atrações a banda Rüfüs Du Sol e a cantora Olivia Rodrigo, um dos destaques do evento, além de Jão e Girl in Red.

Shawn Mendes se apresenta no dia seguinte, bem como Alanis Morissette e Marina Lima. O domingo tem shows de Justin Timberlake, Tool, Foster The People e um dos últimos shows da banda Sepultura. Veja a lista completa abaixo.

O Lollapalooza volta ao Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, nos dias 28, 29 e 30 de março do ano que vem.

Os ingressos para o festival podem ser adquiridos pela bilheteria física da Ticketmaster, no shopping Ibirapuera, ou pelo site Ticketmaster.com.br, com acréscimo de 20% de taxa de serviço. Nesta edição, os ingressos serão virtuais e não haverá a cobrança da taxa de envio ao comprador. A venda de entradas está disponível desde o dia 20 de agosto.

Clientes do banco Bradesco podem comprar os tíquetes com 15% de desconto desde 13 de agosto.

Veja as atrações de cada dia do festival

Sexta-feira, dia 28

Olivia Rodrigo

Rüfüs du Sol

Jão

James Hype

Girl in Red

Fontaines D.C.

Inhaler

Caribou

Jpegmafia

Disco Lines

Nessa Barret

DJ GBR

Jovem Dionisio

Mc Kako

Blancah

Juyè

L_Cio

Tropkillaz

Dead Fish

Pluma

Cashu

Paula Chalup

Sábado, dia 29 Shawn Mendes Alanis Morissette Benson Boone Tate McRae Zedd Teddy Swims The Marías Wave to Earth San Holo Kasablanca Artemas Zerb Marina Lima Drik Barbosa Barja Sophia Chablau e Uma enorme Perda de Tempo Etta Bruno Martini Kamau Zudizilla Samhara Fatsync Tagua Tagua Picanha de Chenobill