  Saiba onde assistir aos shows do festival Lollapalooza, que será transmitido ao vivo
Música

Saiba onde assistir aos shows do festival Lollapalooza, que será transmitido ao vivo

Edição tem como atrações principais Olivia Rodrigo, Shawn Mendes e Justin Timberlake; banda capixaba Dead Fish também marca presença
Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Março de 2025 às 11:23

Lollapalooza 2025 divulga line-up com Shawn Mendes, Olivia Rodrigo e Dead Fish
Lollapalooza 2025 divulga line-up com Shawn Mendes, Olivia Rodrigo e Dead Fish Crédito: Reprodução/Instagram
O festival Lollapalooza, que ocorre de 28 a 30 de março, será transmitido ao vivo. As apresentações podem ser assistidas nas plataformas Multishow, Bis e Globoplay, na sexta-feira (28) e no sábado (29), a partir das 14h30, e, no domingo (30), a partir das 14h15.
A edição de 2025 tem como atrações principais Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Justin Timberlake, Jão, Tate McRae, Zedd, Foster The People, Terno Rei e Alanis Morissette. O evento acontece no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista.
Os shows serão transmitidos em sinal 4K no Multishow e Globoplay premium.
Os apresentadores Guilherme Guedes, Chinaina, Dedé Teicher, Laura Vicente e Magá Moura vão se dividir entre os quatro palcos principais na transmissão das plataformas.
O público também pode acompanhar a cobertura do festival pela TV Globo e nas redes sociais da emissora.
Na TV aberta, a programação começa após o Jornal da Globo, na sexta; após "Altas Horas", no sábado e, no domingo, após "Big Brother Brasil".

Veja Também

5 penteados estilosos para curtir o Lollapalooza

Lollapalooza 2025: o que pode e o que não pode levar para o festival?

Lollapalooza 2025 divulga line-up com Shawn Mendes, Olivia Rodrigo e Dead Fish

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália

