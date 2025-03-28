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Vibra Rock Brasil 2025

Paralamas do Sucesso desembarcam em Vitória para show especial: "Público fiel"

Baixista da banda, Bi Ribeiro compartilhou com HZ a expectativa para a apresentação e relembrou momentos marcantes no ES
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 28 de Março de 2025 às 15:00

Os fãs capixabas do rock nacional já podem se preparar para uma noite inesquecível. Os Paralamas do Sucesso chegam a Vitória para um show especial no festival Vibra Rock Brasil 2025, que acontece no dia 5 de abril, na Praça do Papa, em Vitória.
Com um line-up de peso, a primeira edição do evento ainda trará ao palco Humberto Gessinger, em sua turnê Acústico Engenheiros do Hawaii, celebrando seus 40 anos de carreira, Frejat, relembrando sucessos próprios e do pop/rock nacional, e Paralamas do Sucesso, com o show Clássicos, repleto de hits inesquecíveis.
Humberto Gessinger e o vocalista Herbert Vianna da banda Paralamas do Sucesso
Humberto Gessinger e o vocalista Herbert Vianna da banda Paralamas do Sucesso Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress/Van Campos /Fotoarena
O baixista da banda, Bi Ribeiro, compartilhou com exclusividade para HZ sua expectativa para essa apresentação e relembrou momentos marcantes vividos no Espírito Santo. Entre os destaques, está o dia em que a banda abriu o show do ícone do reggae, Jimmy Cliff, em Vitória.

Uma viagem pelos clássicos

Comemorando quatro décadas de estrada, os Paralamas trazem ao festival o show Clássicos, um espetáculo que revisita os maiores sucessos da banda e promete emocionar diferentes gerações de fãs. Para Bi Ribeiro, a apresentação será uma verdadeira viagem musical.
Essa é uma celebração dos nossos 40 anos, então a gente toca as músicas da nossa história. Esse show conta a história dos Paralamas através da música. Desde os primeiros discos até os mais recentes. Tanto as (músicas) que as pessoas mais gostam de ouvir, quanto as que mais gostamos de tocar

Expectativa para o show

O Vibra Rock promete uma noite de muita energia na Praça do Papa, e os Paralamas garantem um show à altura da expectativa do público capixaba. "Estamos finalizando essa celebração dos 40 anos este ano. Vamos dar o melhor da gente, tocar aquelas músicas que todo mundo espera ouvir. Contamos com o público de Vitória, que é sempre muito fiel e querido", disse Bi.
Os Paralamas do Sucesso
Os Paralamas do Sucesso Crédito: Maurício Valladares

Memórias inesquecíveis no Espírito Santo

Com uma carreira marcada por apresentações históricas pelo Brasil, os Paralamas guardam lembranças especiais dos shows que já fizeram no Espírito Santo. Bi Ribeiro relembra momentos marcantes vividos pela banda em terras capixabas.
"É inesquecível para a gente a primeira vez que tocamos em Vitória abrindo o show do Jimmy Cliff, em 1984. E em outra ocasião passamos por uma situação muito angustiante: ficamos presos no aeroporto do Galeão. Íamos de manhã para Vitória, mas o voo foi atrasando e o show no Álvares Cabral também foi. Conseguimos chegar às 23h30, montamos tudo, pedimos paciência, fizemos o show inteiro e foi inesquecível", contou o baixista.

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Show da banda Os Paralamas do Sucesso em turnê comemorativa de 40 anos do trio, no Teatro Guaíra em Curitiba (PR), em julho de 2023
Show da banda Os Paralamas do Sucesso em turnê comemorativa de 40 anos Crédito: Futura Press/Folhapress

Uma noite imperdível

Com uma trajetória que se confunde com a história do rock brasileiro, os Paralamas do Sucesso prometem um show memorável no Vibra Rock Brasil 2025. Os ingressos já estão à venda e os fãs podem se preparar para reviver sucessos que marcaram gerações, em um evento que celebra o melhor do rock nacional na capital capixaba.

SERVIÇO

  • VIBRA ROCK BRASIL 2025 
  • Atrações: Humberto Gessinger, Paralamas do Sucesso, Frejat, Ubando, Saulo Simonassi, Dublin, Dona Fran, Letal, Beat Locks, Fixer
  • Data: 5 de abril
  • Local: Praça do Papa, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória
  • Horário: das 11h às 23h
  • Vendas no site: Zig.Tickets
  • Setores/Espaços do Evento: Espaço VIBRA, Espaço Rock Brasil, Lounges
  • Valores: ingressos a partir de 130 (meia entrada) 
  • Crianças até 12 anos não pagam. 12 a 16 anos, pagam meia entrada com presença dos pais

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