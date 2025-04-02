  • Macucos, Luiza Andrade e Pele Morena agitam evento gratuito em Cariacica
Macucos, Luiza Andrade e Pele Morena agitam evento gratuito em Cariacica

Programação do fim de semana ainda terá Andin, Rômulo Arantes, além de opções de cervejarias e restaurantes
Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 10:40

Macucos e Luiza Andrade vão tocar no Puxadinho Moxuara, em Cariacica Crédito: André Leão / Braza Estúdio / Reprodução/Instagram/@luizaandradecantora
Três dias de música, gastronomia e diversão gratuita esperam o público no Puxadinho Moxuara, que acontece de sexta (4) a domingo (6) no Shopping Moxuara, em Cariacica. Nesta edição, a Arena Moxuara será palco de grandes nomes da cena capixaba, incluindo Macucos, Pele Morena, Andin, Rômulo Arantes e Luiza Andrade, garantindo um festival cheio de ritmo e energia.
A programação começa nesta sexta-feira (4), com um dos grupos mais icônicos do reggae nacional: Macucos. Com 25 anos de trajetória, a banda sobe ao palco às 21h para embalar o público com seus sucessos inesquecíveis. No sábado (5), Andin se apresenta às 18h, preparando o terreno para o show do grupo Pele Morena, às 21h.
Formado por Andrinho, Marlon Stefanini e Jhonathan Silva, o trio promete um show vibrante, com hits como "Me Leva pro Céu", "Ligue o Rádio" e "Coração de Pedra".
Grupo Pele Morena vai se apresentar no Boulevard Festival Crédito: Divulgação
Já no domingo (6), o evento se despede em grande estilo. Às 17h, Rômulo Arantes promete agitar o público ao som de ritmos contagiantes. O encerramento fica por conta da cantora Luiza Andrade, às 20h, com os maiores sucessos do sertanejo e hits que embalam as festas pelo Brasil.
A cantora Luiza Andrade é um fenômeno do sertanejo capixaba Crédito: Divulgação
Além das atrações musicais, o Puxadinho Moxuara oferece uma área gastronômica com 12 operações, incluindo pratos especiais, petiscos, doces e drinques exclusivos. Para garantir a diversão em família, um espaço kids com brinquedos e atividades variadas estará disponível para as crianças.

SERVIÇO

  • 8ª PUXADINHO MOXUARA 
  • Data: De sexta (4) a domingo (6)
  • Local: Shopping Moxuara, Cariacica
  • Horário: sexta a partir das 17h até às 00h; sábado e domingo a partir das 15h até às 00h.
  • Local: na Arena Moxuara no estacionamento do G7
  • Entrada gratuita
  • Programação:
  • Sexta (4) - abertura do evento a partir das 17h. Show da banda Macucos às 21 horas
  • Sábado (5) - abertura do evento às 15h. Show do cantor Andin a partir das 18h e show do grupo Pele Morena às 21 horas
  • Domingo (6) - abertura do evento às 15h. Show com o cantor Rômulo Arantes às 17 horas, seguido por Luiza Andrade às 20 horas.
  • Área gastronômica com 12 operações. Confiram alguns dos participantes:
  • Comida: Vivenda do Camarão, Espetto Urbano, Grilleto, Tio Marcelo Festas e muito mais.
  • Bebidas e drinks: Cervejaria Else Beer, Cervejaria Kingbier, Cervejaria Brahma, Sigma Drinks, entre outras

