Aracruz Botecos e Festival em Linhares: confira os eventos da quinta (3) no ES

Especial
Festival de Outono de Linhares
O que é? Linhares vai celebrar a chegada do outono com programação gratuita na Praça 22 de Agosto. A partir das 17h30, tem o cantor André Maximo abrindo as atividades no palco. Logo após, tem Camerata Sesi promovendo um espetáculo em frente à Igrejinha Velha. Mais tarde, tem grupo STM e, fechando a noite, a tão aguardada atração nacional, o Grupo Revelação. Entrada gratuita. Data: de 3 a 5 de abril. Horário: a partir das 17h30 (na quinta). Local: Praça 22 de Agosto. Endereço: Rua Conceição, 170, Centro de Linhares. Veja a matéria completa de HZ.
Aracruz Botecos
O que é? Aracruz será palco de mais uma edição do festival Aracruz Botecos, com entrada gratuita, para comemorar seu aniversário de 177 anos. Programação: abertura da praça de alimentação, expositores e cervejarias (15h), Nando Moura (samba e pagode) (17h), Engesamba (samba e pagode) (19h), Paula Cassaro (sertanejo) (21h). Entrada: gratuita. Local: Parque de Exposições de Aracruz. Endereço: Rua Jurandir Peruchi, bairro Planalto, Aracruz. Veja a matéria completa de HZ.
Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal
O que é? Abertura 18h, dicas do sommelier (19h), Juliano Saint (20h), Marcelo Ribeiro (22h), Encerramento (0h). Com shows de artistas locais e opções de gastronomia e artesanato, o evento terá mais de 30 estilos diferentes de cerveja, da popular Pilsen às também conhecidas IPA, Red Ale e Stout. Ingressos: entrada gratuita. Endereço: Rodovia Othovarino Duarte Santos, 589, Centro, São Mateus. Veja a matéria completa de HZ.
Restaurant Week
O que é? Evento gastronômico com 56 restaurantes da Grande Vitória, com menus de entrada + prato principal + sobremesa. Os cardápios variam de R$ 54,90 a R$ 109. Data: de 27 de março a 27 de abril. Veja a reportagem completa de HZ.
Festival I Love Coffee
O que é? O circuito gastronômico I Love Coffee chega à sua 5ª edição trazendo novas combinações e sabores irresistíveis para os amantes da bebida. Treze estabelecimentos oferecerão combos exclusivos, que incluem uma bebida com acompanhamento, pelo valor único de R$ 24,90. Data: Até o dia 6 de abril. Local: Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Shows
Na Palma da Mão
O que é? A cantora Bárbara Veronez apresenta seu primeiro EP, um projeto autoral que transita pelo samba, MPB e ritmos latinos. Horário: 20h. Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia), pelo site Sympla. Local: Casa da Música Sônia Cabral. Endereço: Rua Pedro Palácios, 45, Centro de Vitória, Vitória.
Festas e baladas
Closy
O que é? Pop, Electro, Pop BR, Closy Hits com Rose-Colored, Tallyson, Faria. Horário: a partir das 22h. Entrada: gratuita até 0h, após R$ 20 revertido em consumação. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Misturadinho
O que é? Junto e Misturado, SambaDM, Samba Jr e Pagolife. Horário: a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Murilo Abreu
O que é? Murilo Abreu e Banda dos Sonhos (Blues, Jazz, Folk, clássicos do rock e autorais). Couvert: R$ 10. Horário: 20h30. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Coquetel Privê
O que é? A contagem regressiva para a Privê já começou, e na véspera do grande dia, você está convidado para um warm-up exclusivo no Barlavento, line-up especial de Perotz, Bero e Residente. Horário: 22h. Ingressos: R$ 40 (meia), R$ 80 (inteira), pelo site Zig Tickets. Local: Barlavento. Endereço: Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.
Música ao vivo
Noite dos Paralamas
O que é? Com a participação do tecladista dos Paralamas do Sucesso, Petrus, Ubando, Bruno Araújo, 027, Cláudio Bocca e Saulo Simonassi no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Bossa & Samba na Curva
O que é? Apresentação ao vivo de Jazz com Vitor e Márcia, no Clericot Café. Horário: a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Salve os Mestres
O que é? Fabriccio e Henrique Paoli (MPB), na Casa de Bamba. Couvert: divulgado no Instagram do estabelecimento. Horário: a partir das 18h, show às 20h. Endereço: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Grupo Três Elementos
O que é? Samba com Grupo Três Elementos, no Enredo Botequim. Horário: casa aberta a partir das 17h, música ao vivo a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Cinema
Mostra Cinemática
O que é? Questionando o especismo que coloca o ser humano no centro da narrativa e os demais seres como cenário, recurso ou metáfora, a sessão Sencientes expõe nossos olhares hierárquicos sobre a alteridade. Filmes: Para Onde Vão os Animais? (2024) e É Noite na América (2022). Entrada: gratuita com retirada de ingressos pelo site Lets Events ou na bilheteria. Local: Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Circo
Circo Portugal
O que é? Após 25 anos, o Circo Portugal voltou! Com atrações inéditas e uma superestrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Horário: 20h. Programação: Terça a sexta: 20h. Sábados: 15h, 17h30 e 20h. Domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h. Valores: a partir de R$ 30. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Exposição
Arte Naif
O que é? Exposição Internacional Coletiva de Arte Naif “Convento da Penha- artes nas alturas”. Abertura: 3 de abril de 2025. Horário: a partir das 18h30. Data: exposição vai até 31 de maio de 2025. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio 120, Prainha de Vila Velha, na Pousada VilaZinha.
Pele abissal
O que é? “Pele abissal” apresenta esculturas, instalações, performances, fotografias e vídeos que discutem temas como corpo e natureza. Período em cartaz: 19 de março a 18 de maio. Horário de funcionamento: terça à sexta (10h às 18h), sábados, domingos e feriados (10h às 16h). Local: MAES. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Exposição Sindibancários
O que é? Sindibancários lança exposição permanente de fotos. São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas décadas. Funcionamento: segunda a sexta-feira, a partir das 17h30, e aos sábados das, 9 às 13 horas. Local: Centro Sindical. Endereço: Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria.
Museu das Ilusões
O que é? O Shopping Vila Velha recebe o Museu das Ilusões, que reafirma este paradigma e apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Onde: Piso L2, próximo ao cinema. Quando: a partir de 20/02. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada. Valor promocional para grupos e famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240. Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
No Palco da História: Memórias dos Festivais
O que é? A exposição “No Palco da História: Memórias dos Festivais” chegou para contar a trajetória dos festivais de música no Brasil, de 1965 ao início dos anos 1980. Período de visitação: 19 de março a 18 de abril. Horário de visitação: 9h às 16h | Segunda a Sexta-feira. Local: Biblioteca e Centro Cultural “Carlos Correia de Loyola”. Endereço: Avenida Guarapari, s/n, Valparaíso, Serra.
Cronotopias
O que é? Exposição Cronotopias, de Suzana Queiroga. Período expositivo: 20 de março a 30 de maio. Local: Matias Brotas. Endereço: Avenida Carlos Gomes de Sá, 130, República, Vitória.
Lições de Escultura
O que é? Exposição "Lições de Escultura". Período: de 19 de março a 22 de junho. Entrada: gratuita. Visitação: de terça a domingo, incluindo feriados. Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Cidade Alta, Centro, Vitória.
Diversão
Xperience
O que é? Exposição interativa gratuita, e inédita no Estado une educação e entretenimento. Os visitantes poderão interagir com experiências científicas, como gerar eletricidade com pedais, entender a origem do cinema e até mesmo criar tornados e furacões. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Entrada: Gratuita (ingressos pelo aplicativo do shopping). Data: 1º a 30 de abril de 2025. Local: Praça de Eventos, Piso (L1) - Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fundo do Mar
O que é? Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 12h às 22h. Faixa etária: até 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Data: 8 de março a 27 de abril. Bilheteria: De 1 a 25 minutos: R$ 40. De 26 a 40 minutos: R$ 50. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Fazendinha do Chico Bento
O que é? O espaço transporta crianças e adultos para o universo rural do caipira mais famoso dos quadrinhos brasileiros, criado por Mauricio de Sousa. Data: até 30 de abril. Horários de funcionamento: segunda a sábado: das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 21h. Local: Praça de Eventos, piso L2. Ingressos: a partir de R$40 por 30 minutos.
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