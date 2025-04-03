Aracruz Botecos e Festival em Linhares: confira os eventos da quinta (3) no ES

O que é? O Shopping Vila Velha recebe o Museu das Ilusões, que reafirma este paradigma e apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Onde: Piso L2, próximo ao cinema. Quando: a partir de 20/02. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada. Valor promocional para grupos e famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240. Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla.

