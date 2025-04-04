“O Vibra Rock Brasil veio para preencher uma lacuna”, diz vocalista da banda Dublin

Dona Fran e Banda Dublin tocarão no Vibra Rock Crédito: João Victor Lima / Reprodução Instagram @bandadiblinoficial

No dia 5 de abril, a icônica Praça do Papa, em Vitória, será tomada pelo som das guitarras, vozes potentes e energia de um público apaixonado pelo bom e velho rock’n’roll. O Vibra Rock Brasil estreia com força total, prometendo se firmar no calendário cultural capixaba como um festival anual e inclusivo, com estrutura de ponta e programação pensada para toda a família. Mas entre os grandes nomes do cenário nacional, quem também brilhará serão os talentos locais.

Além de atrações consagradas como Humberto Gessinger, Paralamas do Sucesso e Frejat, o festival dará palco a sete bandas capixabas, que farão tributos especiais a gigantes do rock nacional e internacional. São elas: Dublin, Dona Fran, Ubando, Saulo Simonassi, Letal, Beat Locks e Fixer.

Para Wilken Meirelles, vocalista da Dublin, banda tributo ao U2 com mais de 25 anos de estrada, o festival representa um marco para a cultura roqueira do Espírito Santo. “Desde que a gente recebeu o convite para fazer esse evento, eu pensei: ‘Poxa, que necessário!’. O Vibra Rock Brasil veio para preencher uma lacuna. O capixaba sempre curtiu rock, e um festival como esse valoriza a cena e fortalece nosso espaço".

Banda Dublin Crédito: Rogério Cavalcante

A Dublin promete emocionar os fãs com um repertório que atravessa a carreira da banda irlandesa, incluindo hits como “Sunday Bloody Sunday”, “Where The Streets Have No Name” e “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”.

A apresentação da Dublin é sempre muito marcante para quem é fã do U2. A gente tenta retratar as diversas épocas da banda com respeito e energia. Vai ser um show pra cantar junto e se divertir

Quem também carrega o peso da responsabilidade — e da representatividade — é Dona Fran, única mulher a se apresentar no palco principal do festival. Ela traz um tributo potente a duas grandes referências do rock feminino nacional: Rita Lee e Pitty.

“Estar nesse line-up é uma conquista. Me sinto honrada em representar as mulheres do nosso rock nacional e todas que estarão presentes no festival. No final das contas, somos uma só força. Vai ser uma apresentação cheia de energia boa!”, garante.

Cantora Dona Fran Crédito: Instagram/@dona_fran/RC Films

A cantora também destaca a importância do evento para abrir portas e inspirar novas gerações de artistas. “A música precisa ser difundida. Existe muita gente querendo colocar para fora o que tem dentro, e o Vibra Rock Brasil dá essa chance. Precisamos de mais espaços como esse para que o novo possa florescer”, afirma.

O cantor Saulo vai cantar os maiores sucessos do rock mundial e as demais bandas capixabas chegam com tributos de peso:

Ubando traz os sucessos de Capital Inicial e Legião Urbana

Fixer homenageia o som intenso do Pearl Jam

Beat Locks interpreta Charlie Brown Jr.

Letal celebra a fúria sonora do Metallica

A presença dessas bandas evidencia o talento local e reafirma a vocação do Espírito Santo como celeiro criativo. Para Wilken, o cenário capixaba tem potencial, mas ainda carece de estrutura: “Tem espaço para banda autoral e cover, sim. O rock atravessa gerações. O que falta é apoio. E isso não é só aqui, é no Brasil inteiro. Nosso papel é não deixar o rock morrer”.

Dona Fran compartilha a mesma visão: “Faltam casas de shows, estabelecimentos que permitam uma rotatividade mais democrática. Existe uma demanda maior do que a quantidade de oportunidades para se apresentar”.

Experiência completa

Mapa atualizado do Vibra Rock Brasil 2025 Crédito: Divulgação

Além da programação musical, o Vibra Rock Brasil oferece programação infantil, gastronomia, espaço tattoo, entre outros. Confira:

Espaço kids com brinquedos variados, incluindo tobogãs, touro mecânico e piscina de bolinhas

Área gastronômica com estabelecimentos como Don Camaleone, TT Burger e Velasco

Cervejarias artesanais capixabas

Espaço tattoo, barbearia e loja com produtos oficiais do festival

Outra novidade são os bares PUB 426 e Motorockers, que funcionarão dentro do evento com ativações e shows exclusivos. Por lá, também se apresentam as bandas locais Letal, Dublin, Fixer e Saulo Simonassi, reforçando o protagonismo da cena capixaba em diferentes palcos.

Humberto Gessinger e o vocalista Herbert Vianna da banda Paralamas do Sucesso Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress/Van Campos /Fotoarena

Para os organizadores, como Márcio Ribeiro, o Vibra Rock já nasce com DNA de festival grandioso: “Queremos realizar um evento para toda a família, com 12 horas de música, estrutura de qualidade, espaço para as crianças e para os amantes do rock curtirem com conforto”.

A classificação do evento é livre. Crianças de até 12 anos não pagam, e adolescentes de 13 a 16 anos têm direito à meia-entrada acompanhados dos pais. Quem chegar até 15h ganha uma pulseira de saída e retorno válida até às 19h. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$120 (meia entrada) no site Zig Tickets. Os lounges já estão esgotados, mas ainda há ingressos para os setores Espaço Vibra (mais próximo ao palco) e Espaço Rock (com todas as ativações e estrutura do evento).

VIBRA ROCK BRASIL 2025