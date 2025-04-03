Doceria do ES abre filial com brunch, almoço e espaços de evento

Nova loja foi inaugurada em Santa Lúcia, Vitória Crédito: Agência Easy Marketing

Aberta há poucos meses em uma charmosa esquina da Rua Aleixo Netto, em Santa Lúcia, a Casa Chocolateria Brasil é o segundo endereço da consagrada confeitaria da chef Flávia Gama, que anunciou em primeira mão para HZ a abertura de mais duas unidades da Chocolateria Brasil na Grande Vitória, ainda este ano - uma delas está prevista para julho, em um shopping de alto padrão na Serra.

A primeira loja, aberta desde 2011 na Praia do Canto, segue em funcionamento, mas a filial traz diferenciais, tanto na estrutura quanto no cardápio.

Mais ampla e com diversos ambientes - quatro deles pensados para abrigar eventos, a Casa oferece brunch e pratos que podem ser pedidos a qualquer hora do dia. Em breve, a doceria terá um menu degustação de sobremesas exclusivo.

"Desde que abrimos na Praia do Canto, vimos que muitos clientes queriam comemorar aniversários dentro da loja, que é pequena e comporta no máximo umas 20 pessoas. Foi aí que começamos a pensar em ter um espaço diferenciado, para receber essas comemorações, e assim surgiu a Casa Chocolateria Brasil", conta Flávia.

Doceria conta com ambientes ao ar livre e climatizados Crédito: Agência Easy Marketing

"Na loja nova, nosso menor espaço comporta até 30 pessoas para um evento, social ou corporativo. Na parte de trás, temos um jardim ao ar livre para receber até 120 convidados, e outros dois salões climatizados para reservar. Uma cozinha independente atende a essa demanda, com bufê fornecido por nós, e podemos fazer até dois eventos simultâneos com a loja funcionando normalmente", explica.

Além das sobremesas criadas por Flávia Gama, saem da cozinha massas, risotos, saladas, panquecas, toasts e até ceviche, sob a supervisão da chef Mariana Pilon, responsável pela parte salgada do menu.



Pipoca caramelizada Crédito: Agência Easy Marketing

A cada semana é lançada uma sugestão, e pelas mesas já passaram arroz de polvo, risoto de pistache e filé com nhoque de mandioquinha, fonduta de gorgonzola e farofa de bacon. Na vitrine, brilham os brigadeiros, chocolates e bolos queridinhos pelos capixabas há 14 anos, assim como os gelatos vencedores do Prêmio HZ Gastrô em 2024.

A nova casa funciona de terça a sábado, das 11h às 20h, e aos domingos, das 12h às 19h, na Rua Aleixo Neto, 195, Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: @chocolateriabrasil.

Opções no cardápio

Steakhouse abre unidade na Serra com novo conceito

A rede Outback acaba de inaugurar sua terceira unidade no Espírito Santo, no shopping Mestre Álvaro, na Serra. A steakhouse foi aberta para o público na última terça-feira (1º), dentro do conceito "Casinha", que traz um estilo mais despojado e contemporâneo aos restaurantes da marca.

No projeto, desenvolvido em parceria com o escritório de arquitetura Superlimão e a consultoria FutureBrand, o bar foi reposicionado no centro do restaurante e remete a um jipe estacionado no deserto australiano. Sua bancada foi projetada para ser acessível, com uma parte rebaixada.

Novo Outback no ES

O ambiente conta ainda com pilares de madeira iluminados de forma que remetam a uma copa de árvore iluminada por vagalumes. Luminárias inspiradas na flor australiana Waratah também compõem a decoração.

O cardápio segue o padrão das demais unidades, incluindo clássicos como a Bloomin' Onion (cebola gigante empanada) e a Ribs on The Barbie (costela suína com molho barbecue).

O novo Outback fica no piso L3 do shopping Mestre Álvaro, próximo à loja Bagaggio, e abre de segunda a quinta, das 11h30 às 22h; às sextas e sábados das 11h30 às 23h; e aos domingos das 11h30 às 22h. Mais informações: @outbackbrasil.

Vitória ganha novo bufê para festas e eventos

Lígia Ferrari e Thiago Correia assinam o cardápio do mais novo cerimonial de Vitória, Ferrari Eventos, em Santa Lúcia. Apresentado nesta semana à equipe do HZ, o menu para festas e eventos propõe, nas mais de 60 criações da dupla, um tour por sabores internacionais com um toque brasileiro.

Ligia é formada em Gastronomia pela UVV e em Nutrição pela Faculdade São Camilo, e Thiago atua há mais de 20 anos no mercado capixaba, como professor, chef consultor e chefe de cozinha.

Polvo à Galega, ostras gratinadas, camarões VG ao rémoulade, tajine de salmão com molho oriental, risoto de lagosta com trufas brancas, arroz de cordeiro com chutney, barriga de porco laqueada e ceviche com caviar estão entre as possibilidades do bufê, que terá tanto serviço volante como ilhas temáticas.

Novidades do bufê

“A ideia é propor uma verdadeira viagem por sabores internacionais, misturando nossa brasilidade. Por isso privilegiamos os produtos locais, como frutos do mar que vêm de Iriri. No nosso ceviche, por exemplo, eles ganham a companhia de frutas tropicais, como caju e manga, e a opulência do tucupi”, comenta Thiago Correia.

O cerimonial Ferrari Eventos fica na Rua Constante Sodré, 540, Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: @ferrari.eventos.

Rede de gelaterias abre loja na Praia do Canto Na última segunda-feira (31), a rede de gelaterias Bacio di Latte abriu um novo ponto de vendas em Vitória. A marca já conta com outros dois na capital capixaba, no Shopping Vitória, e também tem lojas nos shoppings Vila Velha e Praia da Costa. A nova unidade fica no Shopping Day by Day, na Praia do Canto, com acesso pela Rua Elesbão Linhares. O espaço tem deque externo com mesas e cadeiras, e a vitrine exibe 22 sabores de gelato. Além dos famosos copinhos e casquinhas, há itens de cafeteria e confeitaria. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 14h às 20h. Mais informações: @baciodilatte.



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