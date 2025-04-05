Confira receita de bolo de nuts com café e glacê de cream cheese

Bolo de nuts pode ser feito com nozes, avelãs e amendoins Crédito: Marca Fast Shop

Que tal um bolinho fofo cravejado de nozes, avelãs e amendoins, coberto por um glacê cremoso e todo especial? A receita que o HZ sugere abaixo, criada pelo chef carioca Thiago Sodré, é exatamente assim.

Quer ver como ela é simples de preparar e tem tudo para ficar deliciosa no seu café da tarde? Confira o passo a passo.

Bolo de nuts com café e glacê de cream cheese

Rendimento: 12 fatias, em média

Tempo de preparo: 60 minutos

Nível: médio

Ingredientes:

Massa:

200g de castanhas variadas (sugestão: nozes, avelãs e amendoim)

200g de açúcar mascavo



200g de farinha de trigo



200g de manteiga



4 ovos



1 colher (sopa) de fermento



2 colheres de sopa de café solúvel dissolvido em 2 colheres de sopa de água

Glacê:

200g de cream cheese



1 colher de sopa de café solúvel dissolvido em 1 colher de sopa de água



200 xícaras de açúcar de confeiteiro



Modo de preparo (massa):

Macere as castanhas grosseiramente com o auxílio de um processador ou pilão, e reserve. Em seguida, bata os ovos, o açúcar, a farinha, a manteiga e o café até homogeneizar. Adicione as castanhas e o fermento e misture suavemente para incorporar. Coloque a massa em uma forma de sua preferência (o chef usou uma assadeira de pão-de-forma) e leve para assar em forno pré-aquecido a 180ºC durante 45 minutos.

Modo de preparo (glacê):

Bata o cream cheese, o café dissolvido e o açúcar de confeiteiro por cerca de 30 segundos e leve para gelar, o que vai aumentar a cremosidade do glacê. Cubra o bolo e finalize com amêndoas tostadas.