Confira receita de bolo de nuts com café e glacê de cream cheese

Que tal um bolinho fofo cravejado de nozes, avelãs e amendoins, coberto por um glacê cremoso e todo especial? A receita que o HZ sugere abaixo, criada pelo chef carioca Thiago Sodré, é exatamente assim.
Quer ver como ela é simples de preparar e tem tudo para ficar deliciosa no seu café da tarde? Confira o passo a passo.
Bolo de nuts com café e glacê de cream cheese
Rendimento: 12 fatias, em média
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: médio
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: médio
Ingredientes:
- Massa:
- 200g de castanhas variadas (sugestão: nozes, avelãs e amendoim)
- 200g de açúcar mascavo
- 200g de farinha de trigo
- 200g de manteiga
- 4 ovos
- 1 colher (sopa) de fermento
- 2 colheres de sopa de café solúvel dissolvido em 2 colheres de sopa de água
- Glacê:
- 200g de cream cheese
- 1 colher de sopa de café solúvel dissolvido em 1 colher de sopa de água
- 200 xícaras de açúcar de confeiteiro
Modo de preparo (massa):
- Macere as castanhas grosseiramente com o auxílio de um processador ou pilão, e reserve.
- Em seguida, bata os ovos, o açúcar, a farinha, a manteiga e o café até homogeneizar.
- Adicione as castanhas e o fermento e misture suavemente para incorporar.
- Coloque a massa em uma forma de sua preferência (o chef usou uma assadeira de pão-de-forma) e leve para assar em forno pré-aquecido a 180ºC durante 45 minutos.
Modo de preparo (glacê):
- Bata o cream cheese, o café dissolvido e o açúcar de confeiteiro por cerca de 30 segundos e leve para gelar, o que vai aumentar a cremosidade do glacê.
- Cubra o bolo e finalize com amêndoas tostadas.
Fonte: chef Thiago Sodré para Fast Shop. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.