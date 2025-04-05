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Irresistível

Confira receita de bolo de nuts com café e glacê de cream cheese

Doçura sugerida pelo chef carioca Thiago Sodré é ideal para acompanhar um cafezinho fresco no lanche da tarde
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 08:01

Bolo de nuts com café e glacê de cream cheese
Bolo de nuts pode ser feito com nozes, avelãs e amendoins Crédito: Marca Fast Shop
Que tal um bolinho fofo cravejado de nozes, avelãs e amendoins, coberto por um glacê cremoso e todo especial? A receita que o HZ sugere abaixo, criada pelo chef carioca Thiago Sodré, é exatamente assim. 
Quer ver como ela é simples de preparar e tem tudo para ficar deliciosa no seu café da tarde? Confira o passo a passo. 

Bolo de nuts com café e glacê de cream cheese

Rendimento: 12 fatias, em média
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: médio
Ingredientes:
  • Massa:
  • 200g de castanhas variadas (sugestão: nozes, avelãs e amendoim)
  • 200g de açúcar mascavo
  • 200g de farinha de trigo
  • 200g de manteiga
  • 4 ovos
  • 1 colher (sopa) de fermento
  • 2 colheres de sopa de café solúvel dissolvido em 2 colheres de sopa de água
  • Glacê:
  • 200g de cream cheese
  • 1 colher de sopa de café solúvel dissolvido em 1 colher de sopa de água
  • 200 xícaras de açúcar de confeiteiro
Modo de preparo (massa):
  1. Macere as castanhas grosseiramente com o auxílio de um processador ou pilão, e reserve. 
  2. Em seguida, bata os ovos, o açúcar, a farinha, a manteiga e o café até homogeneizar. 
  3. Adicione as castanhas e o fermento e misture suavemente para incorporar. 
  4. Coloque a massa em uma forma de sua preferência (o chef usou uma assadeira de pão-de-forma) e leve para assar em forno pré-aquecido a 180ºC durante 45 minutos.
Modo de preparo (glacê): 
  1. Bata o cream cheese, o café dissolvido e o açúcar de confeiteiro por cerca de 30 segundos e leve para gelar, o que vai aumentar a cremosidade do glacê. 
  2. Cubra o bolo e finalize com amêndoas tostadas.
Fonte: chef Thiago Sodré para Fast Shop. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

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