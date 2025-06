Vozes de Orgulho

TV Gazeta exibe especial sobre a diversidade da comunidade LGBTQIAPN+

Programa vai ao ar para todo o Espírito Santo no dia 22 de junho, às 23h10, depois do Fantástico

No mês do orgulho, a TV Gazeta exibe o especial 'Vozes de Orgulho'. Mais que informar, o programa pretende inspirar e mostrar com sensibilidade e autenticidade, a diversidade e o orgulho LGBTQIAPN+. >

‘Vozes de Orgulho’ vai mostrar um experimento entre dois grupos – um heterossexual e um LGBTQIAPN+. A proposta é revelar, com leveza, o quanto esses dois grupos tem mais em comum do que diferenças. Além de histórias sobre a importância do olhar familiar de acolhimento; um casal trans, que rompe paradigmas ao compartilhar a experiência de gerar um filho biológico; a primeira penitenciária do Brasil com políticas voltadas ao público LGBTQIA+; a presença da diversidade sexual e de gênero nas comunidades indígenas; e a mulher evangélica LGBTQIAPN+ que lutou para exercer sua fé e ser respeitada dentro de sua comunidade religiosa.>