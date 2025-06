Franquia

MC Ryan SP anuncia primeira franquia de restaurante no Espírito Santo

Cantor e empresário surpreendeu os capixabas ao anunciar oficialmente a abertura da primeira franquia do restaurante Bololô

Publicado em 16 de junho de 2025 às 11:21

MC Ryan SP anuncia primeira franquia de restaurante no ES Crédito: Reprodução/Instagram/@bololorestaurant

O cantor e empresário MC Ryan SP surpreendeu os capixabas ao anunciar oficialmente a abertura da primeira franquia do restaurante Bololô no Espírito Santo. A novidade foi divulgada pelo próprio artista em um vídeo publicado nas redes sociais, confirmando que a nova unidade será inaugurada em Colina de Laranjeiras, na Serra, no local onde hoje funciona o Hangar Gastrobar. >

Ainda no vídeo é possível ver o contrato oficial da nova franquia - que foi adquirida no valor de R$ 200 mil. O anúncio gerou grande repercussão entre os fãs e o público da região, e uma nota publicada no perfil oficial do Hangar trouxe mais detalhes sobre a transição. >

Segundo a publicação, as atrações que se apresentavam na casa continuarão marcando presença no novo espaço, garantindo que a tradição de música ao vivo e entretenimento siga viva com a chegada do restaurante.>

O Bololô Restaurante é conhecido por seu cardápio criativo e ousado, com pratos como o famoso carbonara, a picanha no rechaud e até mesmo coração de tubarão, uma das iguarias mais comentadas nas redes. A marca comemorou a nova fase com entusiasmo: “Depois de tantos pratos servidos, sorrisos compartilhados e histórias vividas à mesa, agora é hora de espalhar o sabor do Bololô ainda mais longe.”>



Nos comentários da postagem oficial, há - inclusive - internautas pedindo emprego para o novo empreendimento. Ainda não há data oficial de inauguração, mas a expectativa é de que a unidade da Serra siga o mesmo padrão descontraído e sofisticado da matriz, misturando boa gastronomia com experiências marcantes - a marca registrada do Bololô. >

