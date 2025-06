Evento

Chefs renomados do ES comandam jantar beneficente em Vitória

Jantar Solidário Além Mar chega à 4ª edição em julho, no Iate Clube do Espírito Santo, com cardápio exclusivo e open bar

Publicado em 15 de junho de 2025 às 17:00

Evento é realizado em parceria com a Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC) Crédito: KD Imagem

Um time de chefs renomados do Espírito Santo vai comandar a quarta edição do Jantar Solidário Além Mar, no Iate Clube do Espírito Santo (ICES), no dia 2 de julho, com um cardápio criado exclusivamente para a ocasião.>

O encontro, que une gastronomia e compromisso social, é realizado em parceria com a Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC) e tem como objetivo arrecadar fundos para a instituição, que atende mais de 240 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na região da Grande São Pedro, em Vitória.>

O jantar acontecerá no salão do restaurante do Iate Clube, o Aquamarine, com vista para a Baía de Vitória. O banquete completo será disposto em ilhas gastronômicas montadas no salão principal, promovendo a interação entre os chefs e os convidados. >

O menu de entradas, pratos principais e sobremesas combina influências das culinárias libanesa, asiática, portuguesa, italiana e brasileira, com um toque capixaba.>

>

Entre os chefs que já confirmaram presença estão: Dunga Dantas, Flávia Gama, Hugo Grassi, Brígida Alexandre, Raíssa Franzotti, Mônica Castelli, Sâmia Sassine, Vinícius Cavalcante, Júlia Faria, Renata Consuelo, Rodrigo Carramanhos, Danilo Faria, Ero Coutinho, Meire Gama, João Mendes e a equipe do cerimonial Casa Goiaba. >

Chefs que participaram da terceira edição do jantar, em 2024 Crédito: KD Imagem

Os ingressos individuais para o jantar custam R$ 300, com acesso livre a todas as ilhas gastronômicas e open bar de drinques e vinhos. As vendas já estão abertas no site www.jantaralemmar.com.br. >

Conheça o cardápio:

Entradas:>

Salada de Bacalhau – Toninha Denadai, Ero Coutinho e Meire Gama (Grupo Mãos do Coração)

Melba com torradinhas – Casa Goiaba



Pastel capixaba com moquequinha de camarão, maionese de bisque e coentro – Raíssa Franzotti (Delicatus e Cozinha da Rá) e Mônica Castelli (Nóz Comida Afetiva) >

Pratos principais: >

Hommus com gotas de kafta – Brígida Alexandre (Cedrus Libani)

Cupim com molho ferrugem, batatas rústicas e confit de alho – Júlia Faria (Daju e Solar da Praia) e Vinícius Cavalcante (Peppe e Eliah)



Curry de frutos do mar com arroz gohan – Rodrigo Carramanhos (Empório Fonseca) e Danilo Faria (Suzushi)



Lagarto com cebola, azeitonas e arroz de amêndoas – João Mendes (Boteco do João) e Sâmia Sassine (Mimos do Líbano)



Arroz de polvo oriental – Renata Consuelo (Consuelo Cuisine) e Caio Maia (Banzai Dekki)



Cavatelli com camarão, linguiça e beurre blanc – Hugo Grassi (Hugo Grassi Gastronomia) e Dunga Dantas (Aquamarine Restaurante) >

Sobremesas:>

Estação de sobremesas – Flávia Gama (Chocolateria Brasil) >

4º JANTAR SOLIDÁRIO ALÉM MAR

Quando: 2 de julho de 2025, às 19h30

Onde: no Iate Clube do Espírito Santo. Praça do Iate, 200, Praia do Canto, Vitória

Quanto: R$ 300 por pessoa, à venda pelo site www.jantaralemmar.com.br

Mais informações: @iateclube_es.>

