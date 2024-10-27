Livro reúne 500 fotografias da riqueza marinha da Baía Vitória

Fotografia do livro “Baía das Tartarugas: Riqueza marinha na Capital do Espírito Santo” Crédito: Leonardo Merçon

O Instituto Últimos Refúgios lança no próximo dia 8 de novembro, às 10h, o livro fotográfico “Baía das Tartarugas: Riqueza marinha na Capital do Espírito Santo”, obra com aproximadamente 500 imagens. O lançamento será na Fundação Projeto Tamar, em Vitória, marcando também a abertura da exposição de fotos produzidas durante a produção do livro. O coordenador do projeto, Leonardo Merçon, explica que o objetivo foi registrar a rica biodiversidade no litoral de Vitória, promovendo a sensibilização da comunidade sobre a existência da Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas, criada em 2018, um ecossistema vivo que carrega séculos de história.

A Baía das Tartarugas conta com o Projeto Restinga, de recuperação da vegetação nativa da APA, e é uma parceria entre a Associação dos Moradores Proprietários e Amigos da Ilha do Frade (SAMIFRA), a Vale e a Prefeitura de Vitória.

A biodiversidade na região é uma das mais ricas do mundo, mesmo estando localizada em uma área urbana. Esse trabalho do projeto é que tem possibilitado a ocorrência cada vez mais frequente de golfinhos e tartarugas, encantando banhistas e estimulando o turismo.

EM PARIS

André Poubel, Suellen Perdigão, Renata Rosa e Marianna Paolini: sunset no Rooftop do Montparnasse Crédito: Divulgação

Em Cachoeiro Os irmãos e sócios da Casa do Serralheiro, Barbara e Brendo Bremenkamp, participam da solenidade de inauguração da nova loja da rede, na segunda-feira (28), em Cachoeiro de Itapemirim. O lançamento contará com presença do diretor comercial da empresa, Lucas Reis. Calçados O empresário Cristiano Boniolo comemora o sucesso da nova linha de calçados que a Hering apresentou em parceria com a Arezzo. Com o conceito “O Básico dos pés a cabeça”, os modelos desejados já podem ser encontrados na flagship Hering localizada no 1º piso do Shopping Vitória. Esporte e natureza O Manami é um dos patrocinadores do Track & Field Experience, campeonato de canoa havaiana que será realizado no próximo sábado, dia 26, das 7h às 12h, na Curva da Jurema, em Vitória, com largada próxima aos quiosques Épico Beach Bar e El Gitano. O apoio a esse evento reflete o compromisso do Manami com iniciativas que incentivam o contato direto com o mar e a natureza, elementos que também inspiram o empreendimento, em construção na Península de Guaibura, em Guarapari. Em Belo Horizonte A oftalmologista Grace Pacheco, do Centro Capixaba de Olhos (CCOlhos), participa do 43º Congresso do Hospital São Geraldo na Universidade Federal de Minas Gerais, que acontece entre os dias 06 e 09 de novembro, no Hotel Mercure, em Belo Horizonte. A especialista irá proferir três palestras, além de fazer parte da equipe de coordenação e debates no congresso. Bem brasileiro No dia 4 de novembro, às 18h, o Hotel Senac Ilha do Boi recebe o sommelier Franklin Bittencourt para uma aula-show gratuita sobre harmonização de vinhos. Os participantes aprenderão a combinar vinhos com ingredientes selecionados em uma experiência enriquecedora. O evento faz parte da programação “Bem Brasileiro”, que também contará com um jantar harmonizado no dia 5 de novembro para os pagantes.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Thiago Sirtoli, Lívia Giacomin, André Pretti e Renan Zambon: sócios da Mivita Construtora em lançamento do Serena, novo empreendimento de alto padrão em Jardim Camburi Crédito: Cloves Louzada

NA BAHIA