Livro reúne 500 fotografias da riqueza marinha da Baía Vitória

O Instituto Últimos Refúgios lança no próximo dia 8 de novembro, às 10h, o livro fotográfico “Baía das Tartarugas: Riqueza marinha na Capital do Espírito Santo”, obra com aproximadamente 500 imagens. O lançamento será na Fundação Projeto Tamar, em Vitória, marcando também a abertura da exposição de fotos produzidas durante a produção do livro. O coordenador do projeto, Leonardo Merçon, explica que o objetivo foi registrar a rica biodiversidade no litoral de Vitória, promovendo a sensibilização da comunidade sobre a existência da Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas, criada em 2018, um ecossistema vivo que carrega séculos de história.
A Baía das Tartarugas conta com o Projeto Restinga, de recuperação da vegetação nativa da APA, e é uma parceria entre a Associação dos Moradores Proprietários e Amigos da Ilha do Frade (SAMIFRA), a Vale e a Prefeitura de Vitória.
A biodiversidade na região é uma das mais ricas do mundo, mesmo estando localizada em uma área urbana. Esse trabalho do projeto é que tem possibilitado a ocorrência cada vez mais frequente de golfinhos e tartarugas, encantando banhistas e estimulando o turismo.