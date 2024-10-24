Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Fórum debate empreendedorismo feminino em Vitória; veja fotos

Publicado em
24 out 2024 às 03:00
Fernanda Fonseca, Jeane Cordeiro, Andressa Hirle, Natalia Beauty, Ana Paula França, Alessandra de Melo e Priscila Santana: no Fórum Mulheres, no Espaço Patrick Ribeiro Crédito: Gustavo Forattini

Natalia Beauty em Vix

Natalia Beauty esteve em Vitória, pela primeira vez, na noite da última segunda-feira (21). A multiempreendedora do mercado de beleza nacional e internacional, ministrou palestra no Fórum Mulheres, realizado pelo Espaço Patrick Ribeiro. O evento que teve como tema Empreendedorismo e Negócios, contou também com cases de sucesso de empresárias de destaque no mercado capixaba, como: a dermatologista Alessandra de Melo; a dentista e empresária Andressa Hirle; a mentora e executiva Ana Paula França e a Jeane Cordeiro, além das empresárias e influencers paulistas Priscila Santana e Fernanda Fonseca, da NP Beauty. Veja as fotos de Gustavo Forattini.

CASAMENTO

Manuela Murad e Bruno Ullot
Manuela Murad e Bruno Ullot: casamento civil em Vitória. Em março de 2025, vão comemorar a união em Anchieta Crédito: Arthur Louzada

COMEMORAÇÃO

JANTAR

A organizadora da Restaurant Week no Espírito Santo, Érica Semião, entre Fabíola de Paula e Mário Bonella: no jantar de lançamento da 22ª edição do festival
A organizadora da Restaurant Week no Espírito Santo, Érica Semião, entre Fabíola de Paula e Mário Bonella: no jantar de lançamento da 22ª edição do festival Crédito: Cloves Louzada

Chá Rosa

 Dirceu Paigel promove mais uma edição do Chá Rosa para convidados. O jantar de encerramento da sétima edição da mostra Você é Única, no Shopping Vitória, acontece na próxima terça-feira (29), às 19h, no restaurante Camarada Camarão.

Baile Místico

Maria Sanz convida para o 5º Baile Místico, na quinta-feira (31), na Casa Lounge, em Vitória. 

Prêmio da música

Os vencedores do 3º Prêmio da Música Capixaba serão conhecidos na próxima terça-feira, no Teatro da Ufes. Este ano, são 26 categorias e mais de 170 semifinalistas, entre artistas, instrumentistas, grupos, produtores, técnicos e projetos musicais de todo o Espírito Santo. Os líderes de indicações são Cesar MC (Álbum, Composição, Música e Videoclipe), Afronta (Música, Videoclipe e LGBTQIAPN+), Budah (EP, Videoclipe e Duo/solo) e Luiza Dutra (Música, Show e Intérprete). O grande homenageado será o querido Alexandre Lima, que conquistou o mundo com a sua música que celebrava suas raízes capixabas.

Halloween do Iate

Doces, travessuras e muita diversão aguardam os associados do Iate Clube do Espírito Santo nesta sexta-feira (25), na tradicional Noite de Halloween. O evento, que já se firmou como um dos mais aguardados do mês de outubro, convida todos a caprichar nas fantasias e entrarem no clima.  A programação inclui decoração temática especial, trilha sonora com os cantores Marcelo Ribeiro e Saulo Simonassi e concurso de fantasias. 

Design biofílico

O empresário Carlos Marianelli recebe, no dia 31, às 12 horas, no espaço gourmet da Compose, profissionais da área de arquitetura e design. A arquiteta e urbanista Bia Rafaelli, especialista e pioneira em Design Biofílico no Brasil, conduzirá um workshop sobre o tema e apresentará as novidades da Roca Cerâmicas, com produtos que destacam cores e estampas inspiradas na natureza, como folhagens e madeira, proporcionando ambientes mais conectados com o natural. O menu do evento será elaborado pelo Centro de Convenções de Vila Velha (CCVV), referência em eventos e buffet no Estado.

Meeting

A CEO do IDEIAS, Luana Romero, será palestrante no Horasis Global Meeting, que ocorre de 25 a 27 de outubro em Vitória, Espírito Santo. O evento, que acontece pela primeira vez na América do Sul, reunirá líderes globais para discutir temas como mudanças climáticas e sustentabilidade. Luana Romero será uma das palestrantes do painel "Moldando o capitalismo favorável ao ESG", ao lado de nomes, como Luiza Helena Trajano, presidente do Magazine Luiza, e Edison Carlos, do Instituto AEGEA. A participação reforça o papel do IDEIAS na promoção de práticas sustentáveis e na agenda ESG no Brasil e no exterior.

Outubro Rosa

A nutróloga Mariana Comério e a ginecologia Andressa Amorim comando talk sobre  saúde da mulher, nesta quinta-feira (24), na Empório Life, de Dani Barreto. O RP é de Kaiky Plaster. 

Veja Também

Juiz Delano Câmara lança livro e reúne mundo jurídico em Vitória

Sabrina Fajardo celebra 50 anos em noite "only for girls" em Vitória

Daniela Andrade recebe para chá da tarde na CasaCor ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
Empreendedorismo Festa de Aniversário Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança