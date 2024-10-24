Fórum debate empreendedorismo feminino em Vitória; veja fotos

Os vencedores do 3º Prêmio da Música Capixaba serão conhecidos na próxima terça-feira, no Teatro da Ufes. Este ano, são 26 categorias e mais de 170 semifinalistas, entre artistas, instrumentistas, grupos, produtores, técnicos e projetos musicais de todo o Espírito Santo. Os líderes de indicações são Cesar MC (Álbum, Composição, Música e Videoclipe), Afronta (Música, Videoclipe e LGBTQIAPN+), Budah (EP, Videoclipe e Duo/solo) e Luiza Dutra (Música, Show e Intérprete). O grande homenageado será o querido Alexandre Lima, que conquistou o mundo com a sua música que celebrava suas raízes capixabas.