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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Juiz Delano Câmara lança livro e reúne mundo jurídico em Vitória

Publicado em
23 out 2024 às 03:00
Raphael Câmara, José Antônio Martinuzzo, Delano Câmara e Sandro Câmara
Raphael Câmara, José Antônio Martinuzzo, Delano Câmara e Sandro Câmara Crédito: Arthur Louzada

Lançamento de livro 

O juiz aposentado Delano Santos Câmara, fundador do escritório Santos Câmara Advocacia, recebeu, na nova sede da Amages, na Enseada do Suá, para lançar o seu romance "O Resto", escrito há mais de 50 anos e hoje editado por José Antônio Martinuzzo, diversas figuras do Judiciário e demais autoridades capixabas. A obra revela a sensibilidade literária do autor em sua juventude e está dividida em duas partes: a primeira apresenta a transcrição atualizada do texto, enquanto a segunda traz um conjunto completo das páginas datilografadas originais, preservando o estilo e o espírito da época. O evento exclusivo e muito prestigiado aconteceu na nova sede da Amages e terminou com um coquetel especial servido no rooftop, com catering  de Tereza Aragão. Entre os presentes, os filhos: o advogado Sandro Câmara, o desembargador Raphael e a produtora audiovisual Karina Americano Câmara. Também marcaram presença o diretor-presidente da Cesan, Munir Abud, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Santos, e o recém-eleito vereador de Vitória, Aylton Dadalto. Veja as fotos de Arthur Louzada.

EM SANTA TERESA

Angela Gomes e Fernanda Cimini
Angela Gomes e Fernanda Cimini: no 1° Leilão de obras de Artes de Santa Teresa, que aconteceu no sábado (19). Crédito: Thiago Guimarães

Joias

A joalheira capixaba Ane Zorzanelli lança sua mais nova coleção de jóias “TELLUS - Um Encontro entre Terra e Mar”, nesta quinta-feira (24), num evento para clientes, no El Gitano, na Enseada do Suá. O lançamento das joias faz parte de uma série de ações de expansão da marca no país e Estados Unidos nos próximos meses.

Em Veneza

A oftalmologista capixaba Liliana Nóbrega marcará presença na renomada Conferência Internacional TFOS (Tear Film & Ocular Surface Society), que será realizada em Veneza, Itália, de 30 de outubro a 2 de novembro. Em sua décima edição, o evento reúne especialistas de todo o mundo para discutir os avanços e desafios no diagnóstico e tratamento do olho seco, uma condição que afeta milhões de pessoas globalmente.

Vinhos

Os participantes do Vinho na Vila, que será realizado neste fim de semana, dias 26 e 27, na área de eventos do Clube Ítalo-Brasileiro, terão uma experiência exclusiva com a aula de harmonização comandada pelo chef Paulo Gaudio, proprietário da vinícola Gaudio. A aula acontecerá no sábado (26), às 16 horas, e no domingo (27), onde o chef vai ensinar a harmonizar diferentes tipos de vinhos com pratos especiais. Será uma oportunidade imperdível para quem deseja aprimorar seu conhecimento sobre harmonização e descobrir novas combinações para surpreender no paladar.

Novo empreendimento imobiliário

A incorporadora Nazca, Apex e Impacto Engenharia realizam coletiva de imprensa nesta quarta-feira (23), às 9 horas, para apresentar o novo empreendimento imobiliário Youniverse, uma nova experiência que conecta o ser humano, com a vida cosmopolita da Enseada do Suá, para o futuro. De acordo com um dos diretores da Nazca, Breno Peixoto, a imponência vertical categoriza o 'Youniverse' como um dos empreendimentos mais altos do estado e com estilo contemporâneo. "O design e a sofisticação diferenciam-se e trazem uma proposta única para a região", pontua.

LEILÃO DE ARTE

Leonor Reinsen, José Carlos Zamprogno e Kamila Zamprogno
Leonor Reinsen, José Carlos Zamprogno e Kamila Zamprogno: em leilão de arte em Santa Teresa Crédito: Thiago Guimarães

Lançamento de livro

Nesta quarta-feira (23), a tabeliã e terapeuta Márla Camilo lança o livro "Eu sou a Mudança", do qual é coautora, em um evento para convidados na Gran Cave, Adega de Vinhos e Bistrô. Na obra, ela compartilha parte da sua experiência de vida.

Piano

Sara Canal, aluna de piano da professora Janne Gonçalves, que já conquistou mais de 20 prêmios nacionais e internacionais, sobe ao palco do Teatro Sônia Cabral nesta quinta-feira (24), às 20h, para mais uma performance.

Na CasaCor

Após meses de planejamento para chegar ao resultado final do seu Refúgio Gourmet ES Gás, ambiente de 130 metros quadrados que pode ser visitado até o dia 17 de novembro na CASACOR ES, a arquiteta Cris Locatelli agora comemora mais uma conquista: seu ambiente foi o escolhido para ser a capa da edição deste ano da aguardada revista da mostra de arquitetura e decoração capixaba, que já circula por aí. Essa é a terceira vez que a arquiteta tem seu ambiente estrelando a capa do anuário capixaba. A foto escolhida desta vez é da entrada do seu espaço, que traz uma obra de arte em forma de cobogó, criada pela artista plástica Ana Paula Castro, intitulada "Raízes, mobiliário design brasileiro da Stampa, além de uma composição que associa o muxarabi, elemento arquitetônico de origem árabe, a uma tela tensionada iluminada que se assemelha à luz natural.

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