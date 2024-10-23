Juiz Delano Câmara lança livro e reúne mundo jurídico em Vitória

O juiz aposentado Delano Santos Câmara, fundador do escritório Santos Câmara Advocacia, recebeu, na nova sede da Amages, na Enseada do Suá, para lançar o seu romance "O Resto", escrito há mais de 50 anos e hoje editado por José Antônio Martinuzzo, diversas figuras do Judiciário e demais autoridades capixabas. A obra revela a sensibilidade literária do autor em sua juventude e está dividida em duas partes: a primeira apresenta a transcrição atualizada do texto, enquanto a segunda traz um conjunto completo das páginas datilografadas originais, preservando o estilo e o espírito da época. O evento exclusivo e muito prestigiado aconteceu na nova sede da Amages e terminou com um coquetel especial servido no rooftop, com catering de Tereza Aragão. Entre os presentes, os filhos: o advogado Sandro Câmara, o desembargador Raphael e a produtora audiovisual Karina Americano Câmara. Também marcaram presença o diretor-presidente da Cesan, Munir Abud, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Santos, e o recém-eleito vereador de Vitória, Aylton Dadalto. Veja as fotos de Arthur Louzada.