Confraria das Onças celebra os aniversários de Renata Rasseli e Nazaré Neves

A 17ª edição do Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba (PJC) registrou recorde no número de inscrições. Em 2024, 173 materiais foram submetidos e disputam o primeiro e o segundo lugar em sete categorias técnicas e no voto popular. Até então, o maior volume havia sido alcançado em 2018, na 12ª edição, quando foram recebidos 172 trabalhos. As inscrições foram encerradas na última sexta-feira (11/10) e, agora, os materiais passam pela etapa de validação e avaliação. Os finalistas serão revelados no dia 1º de novembro. Já os grandes vencedores serão conhecidos no dia 29 de novembro, quando ocorrerá a cerimônia de premiação.