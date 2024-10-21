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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Confraria das Onças celebra os aniversários de Renata Rasseli e Nazaré Neves

Publicado em
21 out 2024 às 03:00
Renata Rasseli e Nazaré Neves
Renata Rasseli e Nazaré Neves: as aniversariantes de outubro da Confraria das Onças Crédito: Mônica Zorzanelli

Onças celebram 

A Confraria das Onças celebrou RR e Nazaré Neves, aniversariantes de outubro, neste sábado (19), na Ilha do Frade. A tarde virou noite ao som de Rodrigo de Paula. A chef Arlete Nunes arrasou no meu, com destaque para a Pachetta Suína com risoto de limão siciliano. A decoração de Bruna Medeiros/Festar contou com orquídeas amarelas e souplasts de onça. A Baubo Doceria assinou o Shag Cake (bolo felpudo) da festa. E a aniversariante Nazaré presenteou as confrades, familiares e amigos da confraria com os seus famosos brigadeiros. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli e o vídeo de Rachel Martins.

VERÃO 2025

Marcio Ribeiro, Bruno Lawall, Marina Boechat e Mateus Carvalho
Marcio Ribeiro, Bruno Lawall, Marina Boechat e Mateus Carvalho: no lançamento a programação do festival de Verão 2025 do Multiplace Mais Crédito: Leo Gurgel

COQUETEL

Marcella Scaramella Naiara Arpini e Carolina Ribeiro
Marcella Scaramella Naiara Arpini e Carolina Ribeiro: no lançamento do Verão Mais, no Barlavento, em Vitória Crédito: Leo Gurgel

Save the date

Nossa Cristal Bastos já tem data marcada para inaugurar a unidade paulista da Cristal Clínica Capilar: será no dia 29 de outubro, às 18h, em Pinheiros. O projeto arquitetônico da unidade paulista é assinado pelo premiado Estúdio Guega, que prezou pelo minimalismo e pela integração entre a natureza e a atmosfera urbana paulistana, convidando ao cuidado, relaxamento e bem-estar, sensações já conhecidas pelos clientes capixabas.

Prêmio de Jornalismo

A 17ª edição do Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba (PJC) registrou recorde no número de inscrições. Em 2024, 173 materiais foram submetidos e disputam o primeiro e o segundo lugar em sete categorias técnicas e no voto popular. Até então, o maior volume havia sido alcançado em 2018, na 12ª edição, quando foram recebidos 172 trabalhos. As inscrições foram encerradas na última sexta-feira (11/10) e, agora, os materiais passam pela etapa de validação e avaliação. Os finalistas serão revelados no dia 1º de novembro. Já os grandes vencedores serão conhecidos no dia 29 de novembro, quando ocorrerá a cerimônia de premiação.

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