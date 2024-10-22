Sabrina Fajardo celebra 50 anos em noite "only for girls" em Vitória

O mercado do trigo, as tecnologias e o futuro do trigo na alimentação, os canais de vendas dos derivados do trigo são alguns temas que estarão em debate durante o 31º Congresso Internacional da Indústria de Trigo, que acontece entre os dias 23 e 25 de outubro, em Foz do Iguaçu. Realizado pela Associação Brasileira da Indústria do Trigo, o evento contará com a presença dos executivos da Buaiz Alimentos que estarão reunidos com produtores de trigo, dirigentes de moinhos, da panificação, das indústrias de derivados, representantes do governo e entidades ligadas ao agronegócio, além de executivos de países do Mercosul, da Europa, Estados Unidos, Canadá, Turquia, China, Rússia entre outros. Participam do encontro, a vice-presidente da Buaiz Alimentos Eduarda Buaiz, o diretor-geral Flávio Schiavone; o consultor Elcio Alves; o gerente industrial Marcos Roberto Silva; e o gerente de Suprimentos, Carlos Henrique Eduardo.