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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Sabrina Fajardo celebra 50 anos em noite "only for girls" em Vitória

Publicado em
22 out 2024 às 03:00
Flavia Abaurre, Sabrina Fajardo, Mariana Lisboa e Mariana Buaiz
Flávia Abaurre, a aniversariante Sabrina Fajardo, Mariana Lisboa e Mariana Buaiz: celebrando 50 anos  Crédito: Cacá Lima

Sabrina festeja!  

Querida de RR, Sabrina Fajardo celebrou 50 anos com festa para amigas, na quinta-feira (17), em seu apê, no Barro Vermelho. O menu foi assinado ppor Áurea Gualberto e a DJ Larissa Tantan comandou as picapes. Veja as fotos de Cacá Lima.

COQUETEL

Ivan Aguilar, Julia e Celso Papaleo
Ivan Aguilar deu o start para seu grande desfile 2024 na quinta-feira (17), na Praia do Canto. O desfile está marcado para dia 10 de dezembro, no Espaço Patrick Ribeiro. Na foto: Ivan, Julia e Celso Papaleo Crédito: Sergio Silva

MÊS DAS CRIANÇAS

Carla Buaiz e Maria Victoria Buaiz de Azevedo
Em clima de Dia das Crianças, Carla Buaiz promoveu o encontro regado a marshmallows, donuts coloridos, madelaines, cupcakes, brigadeiros e delicioso café da manhã. Na foto: Carla e a filha Maria Victoria Buaiz de Azevedo Crédito: Arthur Louzada

Adriana Delmaestro 20

Adriana Delmaestro recebe  amigos e clientes, nesta quarta-feira (23), na Galeria Matias Brotas, para iniciar as comemorações dos 20 anos de loja com exposição de suas jóias e desenhos. O evento tem organização de Marianne Assbu, decoração de Bruna Medeiros e coquetel da Caçarola Bistrô.

Em Paris

A empresária capixaba Vanessa Cardoso acaba de desembarcar em Paris ao lado do marido, o advogado Diego Barros, e da primogênita Maria Clara. Na Cidade Luz será feito o lançamento da coleção Ballerine, da sua marca de sapatos infantis Olli Petit. A coleção traz um toque de leveza e delicadeza, inspirada no universo das bailarinas, aliando design e funcionalidade.

Em Foz do Iguaçu

O mercado do trigo, as tecnologias e o futuro do trigo na alimentação, os canais de vendas dos derivados do trigo são alguns temas que estarão em debate durante o 31º Congresso Internacional da Indústria de Trigo, que acontece entre os dias 23 e 25 de outubro, em Foz do Iguaçu. Realizado pela Associação Brasileira da Indústria do Trigo, o evento contará com a presença dos executivos da Buaiz Alimentos que estarão reunidos com produtores de trigo, dirigentes de moinhos, da panificação, das indústrias de derivados, representantes do governo e entidades ligadas ao agronegócio, além de executivos de países do Mercosul, da Europa, Estados Unidos, Canadá, Turquia, China, Rússia entre outros. Participam do encontro, a vice-presidente da Buaiz Alimentos Eduarda Buaiz, o diretor-geral Flávio Schiavone; o consultor Elcio Alves; o gerente industrial Marcos Roberto Silva; e o gerente de Suprimentos, Carlos Henrique Eduardo.

Em Jardim Camburi

Livia Giacomin, André Pretti, Thiago Sirtoli e Renan Machado, sócios na Mivita Construtora, estão em contagem regressiva para o lançamento do Serena, nesta quarta-feira (23), com coquetel no Le Buffet Master. Localizado em Jardim Camburi , o empreendimento de alto padrão terá unidades de três e quatro quartos, e área comum diferenciada com mais de mil metros quadrados, que inclui espaços com pub, bike sharing, petplay, coworking, piscina e quadra poliesportiva.

Em Brasília

O advogado Luiz Claudio Allemand é presença confirmada, como palestrante, na 1ª Conferência Internacional para a Sustentabilidade no Sistema de Justiça. Ele falará sobre “Sustentabilidade e Advocacia” no evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), agendado para acontecer nos dias 23 a 24 de outubro, em Brasília. A conferência reunirá relevantes autoridades e especialistas nacionais e internacionais. Os ministros Luís Roberto Barroso (STF) e Herman Benjamin (STJ) farão as palestras magnas na abertura do evento. Paul Clements-Hunt, responsável por cunhar a sigla ESG e com papel de destaque na criação e lançamento dos Princípios da ONU para Investimento Responsável (PRI), e o Diretor Executivo da Berghof Foundation e CEO da Laconic, Andrew Gilmour, primeira plataforma para gestão e intercâmbio de dados de carbono, falarão sobre Sustentabilidade na Perspectiva Global.

As Três Bases

Foi batido o martelo! O evento As Três Bases, maior evento de alta performance do Estado e idealizado pelos empresários Rogério Salume, fundador da Wine, e Marcelo Braga, da Liga de Marketing, já tem data marcada: será no dia 8 de fevereiro de 2025. Na terceira edição, os pilares são “EU, RELACIONAMENTOS E TRABALHO”, que, aplicados nesta ordem na vida pessoal e profissional, segundo seus organizadores, compõem uma base perfeita para uma vida plena e de sucesso. Os convidados ainda estão mantidos a sete chaves, mas, segundo a organização, vão surpreender.

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