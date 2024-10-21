Designer de joias do ES é destaque em revista de moda da Forbes

Carolina Neves Crédito: Spotlight

A nova edição da ForbesLife Fashion, uma das mais prestigiadas revistas de moda do Brasil, traz um destaque especial sobre a capixaba Carolina Neves. A designer de joias, que conquistou o cenário internacional com suas criações em ouro e gemas coloridas provenientes de processos sustentáveis, brilha em duas páginas cheias dedicadas à sua trajetória.

A revista, referência no mercado editorial de moda e lifestyle, publicou a entrevista conduzida por Camila Lima em um texto envolvente e humanizado, revelando os detalhes sobre a vida pessoal e os primeiros passos da carreira de Carolina Neves – nunca antes abordado em outra entrevista. A matéria percorre os momentos marcantes do negócio que iniciou intimista nos corredores da faculdade e que, aos poucos, alcançou notoriedade global.

Carolina Neves se destaca por suas criações autorais e cheias de significado. "Essa é a essência da minha linha CN For You, composta por peças criadas a quatro mãos, todas repletas de mensagens e com pedras preciosas de lapidações exclusivas", comenta Carolina ao explicar o processo criativo de suas peças. Fundada em 2011, a joalheria expandiu suas fronteiras e hoje está presente em sete países nas Américas, Ásia e Europa, reforçando seu prestígio no mercado internacional de joias.

Carolina Neves na Forbes Crédito: Divulgação