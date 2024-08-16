“Preparei um show inesquecível”, diz Léo Santana sobre Vital 2024

Leo Santana se apresentará no Vital 2024 Crédito: Thiago Bruno

Léo Santana, uma das maiores estrelas do axé, está de volta ao Vital 2024 , marcando sua terceira participação consecutiva no tradicional carnaval fora de época do ES. Em entrevista para HZ, o cantor compartilhou sua empolgação em retornar ao trio elétrico do Sambão do Povo e deu um gostinho do que o público pode esperar da apresentação.

Sobre sua relação com o Vital, Léo Santana destaca a importância de fazer parte de um evento tão icônico. "O Vital é uma das micaretas mais tradicionais do país. Poder fazer parte, pelo terceiro ano consecutivo, é muito gratificante, amo cantar no Vital. Mostra que o público capixaba curte o som do GG", disse.

O cantor relembra como foi a sua primeira vez no Vital e a alegria que sentiu ao receber o convite. "Sempre tive vontade de participar do Vital. Quando recebi o convite para cantar pela primeira vez na festa, fiquei muito feliz e preparei um show especial para o evento e pelo visto a galera gostou, pois estou voltando todo ano!".

Léo Santana se apresentando no Vital Crédito: Arthur Louzada

Para sua terceira performance no Vital, Léo Santana promete um show inesquecível: "Estou preparando um show incrível, com um repertório que vai passar por diversas fases da minha carreira. Vou trazer canções que fazem parte de alguns dos meus principais projetos e que viraram hit como Contatinho, Zona de Perigo, Santinha, Posturado e Calmo, e tantas outras. Vou levar um pouco do Carnaval de Salvador para o Vital", completou.

O Vital 2024 está marcado para os dias 16 e 17 de agosto, e vai contar com mais de 40 atrações nacionais e locais, entre as apresentações do bloco e dos camarotes. A expectativa é que 45 mil pessoas passem pelo sambódromo de Vitória nos dois dias de evento. Os portões abrem às 20h e os ingressos estão quase esgotados, mas ainda dá tempo.

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