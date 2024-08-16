“Preparei um show inesquecível”, diz Léo Santana sobre Vital 2024

Léo Santana, uma das maiores estrelas do axé, está de volta ao Vital 2024, marcando sua terceira participação consecutiva no tradicional carnaval fora de época do ES. Em entrevista para HZ, o cantor compartilhou sua empolgação em retornar ao trio elétrico do Sambão do Povo e deu um gostinho do que o público pode esperar da apresentação.
Sobre sua relação com o Vital, Léo Santana destaca a importância de fazer parte de um evento tão icônico. "O Vital é uma das micaretas mais tradicionais do país. Poder fazer parte, pelo terceiro ano consecutivo, é muito gratificante, amo cantar no Vital. Mostra que o público capixaba curte o som do GG", disse.
O cantor relembra como foi a sua primeira vez no Vital e a alegria que sentiu ao receber o convite. "Sempre tive vontade de participar do Vital. Quando recebi o convite para cantar pela primeira vez na festa, fiquei muito feliz e preparei um show especial para o evento e pelo visto a galera gostou, pois estou voltando todo ano!".
Para sua terceira performance no Vital, Léo Santana promete um show inesquecível: "Estou preparando um show incrível, com um repertório que vai passar por diversas fases da minha carreira. Vou trazer canções que fazem parte de alguns dos meus principais projetos e que viraram hit como Contatinho, Zona de Perigo, Santinha, Posturado e Calmo, e tantas outras. Vou levar um pouco do Carnaval de Salvador para o Vital", completou.
O Vital 2024 está marcado para os dias 16 e 17 de agosto, e vai contar com mais de 40 atrações nacionais e locais, entre as apresentações do bloco e dos camarotes. A expectativa é que 45 mil pessoas passem pelo sambódromo de Vitória nos dois dias de evento. Os portões abrem às 20h e os ingressos estão quase esgotados, mas ainda dá tempo.
Serviço
- Data: 16 e 17 de agosto de 2024
- Local: Sambão do Povo, Vitória
- Abertura dos portões: 20h
- Ingressos: Disponíveis no site Blueticket.com.br e na Nuvem Concept Store (Praia do Canto, Vitória)