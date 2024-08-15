  • Movimento Cidade 2024: tudo o que você precisa saber sobre o festival
Movimento Cidade 2024: tudo o que você precisa saber sobre o festival

HZ preparou uma lista com informações sobre segurança, acessibilidade, o que pode e não pode levar para o festival, entre outros
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 15:08

Festival Movimento Cidade prepara três mostras de cinema com 20 filmes e tela gigante em Vila Velha
6ª edição do festival Movimento Cidade está chegando! Durante os dias 16, 17 e 18 de agosto, o Parque da Prainha, em Vila Velha, será palco de muita arte e HZ preparou um guia com todas as informações que você precisa saber para aproveitar ao máximo este evento incrível! Confira.

Entrada e Doação

O MovCidade é um evento gratuito! Para participar, basta doar 1kg de alimento não perecível. Importante: o festival tem capacidade limitada, então chegue cedo para garantir seu lugar. Não haverá retirada de ingressos antecipadamente. É só chegar e entrar! A classificação indicativa do evento é de 18 anos.

Transporte

Na sexta e no sábado, o serviço de aquaviário funcionará até meia-noite. Para quem prefere voltar de patinete elétrico, os veículos da JET estarão disponíveis na prainha com desconto para os participantes do festival. É aconselhado evitar ir de carro próprio. Utilize o transporte público ou carro por aplicativo. 

Copo e Sustentabilidade

Você pode trazer seu próprio copo, desde que ele não seja de vidro e tenha capacidade mínima de 500 ml. Se não tiver um, ecocopos estarão disponíveis para compra no local.

Segurança

Haverá cerca de 10 câmeras de segurança espalhadas pelo local, além da equipe de segurança do evento e da Guarda Municipal, garantindo um ambiente tranquilo para todos.

Descontos na Lojinha MC

Os frequentadores que apresentarem o documento com foto e o cartão Nubank na Lojinha MC e ganhe 50% de desconto na sua compra. O desconto é limitado a uma compra por CPF.
MovCidade abre inscrições para oficinas e batalhas de ballroom, breaking e slam
MovCidade abre inscrições para oficinas e batalhas de ballroom, breaking e slam

Infraestrutura

O festival contará com bebedouros e banheiros espalhados pelo local. Em caso de chuva, áreas cobertas estarão disponíveis, mas não se esqueça de levar capa de chuva e roupas impermeáveis.

Balcão de SOS

Se você perder algum objeto ou precisar de ajuda, procure o Balcão de SOS “Me ajuda, MC”. Também haverá um posto de saúde disponível no local.

Acessibilidade

O evento terá infraestrutura para atender pessoas com deficiência, garantindo que todos possam aproveitar o festival.

O que levar e o que não levar

Você pode levar barras de cereal, frutas e pacotes de biscoito lacrados e com identificação clara. No entanto, bebidas alcoólicas, isopores, coolers, bolsas térmicas, garrafas e guarda-chuvas não serão permitidos. A entrada de animais também é proibida, exceto para cães-guia.

