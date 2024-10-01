Cantor Glauco grava seu primeiro DVD nesta quinta (3) com atrações nacionais

Glauco grava seu primeiro DVD nesta quinta (3) Crédito: Divulgação

O cantor Glauco dá um passo na sua carreira nesta quinta-feira (3), com a gravação do seu primeiro DVD em carreira solo, intitulado “Pagode do G!”. O novo trabalho do capixaba acontece no Barlavento, em Vitória, com diversas atrações nacionais e locais, como Kamisa 10, Clareou e Balacobaco.

Repleto de novidades, o “Pagode do G!” será gravado em palco nas areias da praia de Camburi, com mar ao fundo, às 19h30. No repertório, Glauco cantará 9 músicas inéditas, além de fazer a festa com seus convidados. Além das atrações nacionais, o público pode esperar a presença da dupla Breno & Bernardo.

Após 4 anos à frente da Morena Jamba, Glauco também já assumiu o posto do vocalista do SambAdm, grupo de samba e pagode do Espírito Santo. Completando 8 anos de carreira solo, Glauco já tem um CD gravado, emplacou o hit "Fogo No Parquinho" com Rogerinho, gravou o "Kika no Pai", com o fenômeno Matheus Fernandes e o hit “Se Acabou”, com Alemão do Forró.

Glauco tem quase 10 anos de carreira solo Crédito: Divulgação

SOBRE OS CONVIDADOS

Criado em 2014, de Goiânia, Kamisa 10 é o encontro dos talentosos Angelino, Erlon e Pitchula, que se conheceram através do amor pelo ritmo e pelo futebol. A ligação dos integrantes com o esporte resultou no nome artístico que representa a melhor camiseta do time e reflete perfeitamente a mensagem que querem passar com seu trabalho, com repertório de samba raiz e mistura batizada de “sambanejo”.

Formado por Flávio Homero (cavaco e voz), Juninho de Jesus (banjo e voz), Fernando Melette (tan-tan e voz), Buiú (Anderson – Buiú / pandeiro e voz) e Magal (Vagner Magal vocalista), o Clareou tem suas raízes na zona norte do Rio de janeiro, ganhando destaque nas rádios de todo o País com a música “Valeu Pra Aprender”

O Balacobaco nasceu em 2009, em Pilares, no Rio de Janeiro, com o desejo de oferecer um som único, mesclam o clássico do samba com a MPB em músicas contagiantes recheadas de batucada e swing. Recentemente, André Orelha, Naldinho, Vinicius, e Marcelinho lançaram com a cantora Ludmilla a música “Falta de Mim!”.