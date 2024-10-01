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Música

Cantor Glauco grava seu primeiro DVD nesta quinta (3) com atrações nacionais

Intitulado “Pagode do G!”, novo trabalho da carreira solo do capixaba acontece em Vitória, com Kamisa 10, Clareou e Balacobaco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 16:16

Glauco grava seu primeiro DVD nesta quinta (3)
Glauco grava seu primeiro DVD nesta quinta (3) Crédito: Divulgação
O cantor Glauco dá um passo na sua carreira nesta quinta-feira (3), com a gravação do seu primeiro DVD em carreira solo, intitulado “Pagode do G!”. O novo trabalho do capixaba acontece no Barlavento, em Vitória, com diversas atrações nacionais e locais, como Kamisa 10, Clareou e Balacobaco.
Repleto de novidades, o “Pagode do G!” será gravado em palco nas areias da praia de Camburi, com mar ao fundo, às 19h30. No repertório, Glauco cantará 9 músicas inéditas, além de fazer a festa com seus convidados. Além das atrações nacionais, o público pode esperar a presença da dupla Breno & Bernardo.
Após 4 anos à frente da Morena Jamba, Glauco também já assumiu o posto do vocalista do SambAdm, grupo de samba e pagode do Espírito Santo. Completando 8 anos de carreira solo, Glauco já tem um CD gravado, emplacou o hit "Fogo No Parquinho" com Rogerinho, gravou o "Kika no Pai", com o fenômeno Matheus Fernandes e o hit “Se Acabou”, com Alemão do Forró.
Glauco grava seu primeiro DVD nesta quinta (3)
Glauco tem quase 10 anos de carreira solo Crédito: Divulgação

SOBRE OS CONVIDADOS

Criado em 2014, de Goiânia, Kamisa 10 é o encontro dos talentosos Angelino, Erlon e Pitchula, que se conheceram através do amor pelo ritmo e pelo futebol. A ligação dos integrantes com o esporte resultou no nome artístico que representa a melhor camiseta do time e reflete perfeitamente a mensagem que querem passar com seu trabalho, com repertório de samba raiz e mistura batizada de “sambanejo”. 
Formado por Flávio Homero (cavaco e voz), Juninho de Jesus (banjo e voz), Fernando Melette (tan-tan e voz), Buiú (Anderson – Buiú / pandeiro e voz) e Magal (Vagner Magal vocalista), o Clareou tem suas raízes na zona norte do Rio de janeiro, ganhando destaque nas rádios de todo o País com a música “Valeu Pra Aprender”
O  Balacobaco nasceu em 2009, em Pilares, no Rio de Janeiro, com o desejo de oferecer um som único, mesclam o clássico do samba com a MPB em músicas contagiantes recheadas de batucada e swing. Recentemente, André Orelha, Naldinho, Vinicius, e Marcelinho lançaram com a cantora Ludmilla a música “Falta de Mim!”.
A dupla sertaneja capixaba, Breno & Bernardo, que recentemente cantou na Festa de Peão de Barretos, a maior festa de peão da América Latina, amigos de longa data de Glauco, não iria ficar de fora. Os artistas são a nova aposta da Dracena Music, escritório de agenciamento artístico.

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