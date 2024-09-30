  • Cultura
  • Prêmio da Música Capixaba 2024 anuncia semifinalistas; veja como votar
Cultura

Prêmio da Música Capixaba 2024 anuncia semifinalistas; veja como votar

Votação já está aberta para o público escolher seus artistas do ES favoritos. Vencedores serão anunciados em cerimônia no Teatro da Ufes, em Vitória
Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 12:10

Afronta MC e Budah foram algumas das artistas premiadas na edição de 2023 Crédito: Divulgação/Instagram
O 3º Prêmio da Música Capixaba apresenta os semifinalistas das 26 categorias, a partir de hoje (30), e os capixabas poderão começar a votar em seus favoritos. Após a curadoria técnica e artística, o prêmio dá lugar ao público, que poderá escolher dentre os semifinalistas, um dos quatro finalistas em cada categoria. A votação segue aberta até o dia 7 de outubro.
O Prêmio busca reconhecer e destacar a importância da cena musical capixaba, e neste ano, a novidade é o retorno da categoria “Show ao Vivo” e a adição da categoria técnica “Intérprete de Libras”. Após a votação, serão conhecidos os quatro finalistas de cada categoria, unindo a escolha do público às escolhas das curadoras.

Neste ano, quatro mulheres do mercado musical compõem a curadoria do prêmio: Naila Agostinho, especialista de estratédia digital da Sony Music Brasil; Renata Gomes diretora de marketing da Virgin Music Brasil; a coordenadora de produção musical da Globo, Juliana Medeiros; e a diretora de Estratégia da Warner Chappell Music, Flávia César Paixão.
Curadoras do 3º Prêmio da Música Capixaba
Curadoras do 3º Prêmio da Música Capixaba Crédito: Divulgação
Os vencedores do 3º Prêmio da Música Capixaba serão anunciados na cerimônia de premiação, marcada para o dia 29 de outubro, no Teatro da Ufes, em Vitória. O evento ainda terá transmissão ao vivo pela TVE. Confira o serviço completo abaixo:

SERVIÇO

Início do Voto Popular do 3º Prêmio da Música Capixaba
  • Data: 30 de setembro a 7 de outubro
  • Onde votar: www.premiodamusicacapixaba.com.br
  • Cerimônia de Premiação: 29 de outubro
  • Local: Teatro da Ufes - Vitória
  • Horário: 19h (com transmissão ao vivo pela TVE e pelo canal do prêmio no youtube)
  • Informações: @premiodamusicacapixaba / (27) 3376-1674 / Whatsapp: (27) 99930-1103

CONHEÇA OS SEMIFINALISTAS

Álbum de 2023
  • Noite Manimal - Amaro Lima
  • Vida Nerd - Anng
  • Mar que Arrebenta - Baobab Trio convida Mauro Senise e Marcelo Coelho
  • Ligações Estranhas - Cesar MC
  • P/ Quem Tem Coragem de Amar – Chorou Bebel
  • Só Se Fala em Outra Coisa – Lane
  • Ascensão - MC Pietro
  • Remédios - Supercombo
  • Depois de Caim – Tibery
  • Tropical Nada - Tropical Nada

Capa do Ano
  • Ogro - Arthur Bigby. Artistas Visuais: Arthur Bigby e Gabriel Barbieri
  • Bdona – Bdon. Artista Visual: Andrew Gabriel
  • Displicência - Cesar Baldan. Artista Visual: Amanda Mape
  • Agora - Inseton e Kael STN. Artista Visual: Rayan Casagrande
  • Cordeiro de Nanã - Luccas Martins. Artista Visual: Giulyanna Cipriano
  • Jovens Estúpidos - Maré Tardia. Artista Visual: Gustavo Lacerda
  • Sobrevoar - My Magical Glowing Lens. Artistas Visuais: Telúrica Tattoo e Gabriela Terra
  • Nomada - The Skeep. Artistas Visuais: Carlos Bahiense, Mariana Mota
  • Safira – Pirikito. Artistas Visuais: Yiorgos Pato e Diguila
  • Elevado - W.I. Artista Visual: W.I.

Melhor Composição
  • Dia de Pagamento - Afronta e Gillead Francisco dos Reis
  • Na Puxada de Rede - Amaro Lima e Anderson Ventura
  • Zum Zum Zum - Guilherme Bozzi, André Prando e Ranny Baby
  • Sinestesia - Caju
  • Displicência - Cesar Baldan
  • Número Desconhecido feat. Cesar MC - Cesar MC
  • Nem todo ouro - Dan Abranches
  • Campo Minado - Do Carmo e Anastácia Monteiro
  • Dúvida - Luiza Dutra
  • Tangerina - Zampa Silva

EP de 2023
  • Entrelaçar - Ada Koffi
  • Budah - Budah 
  • Motosserra Vol. I - Conteúdo Paralelo
  • Contrabaixo Capixaba - Filipe Dias
  • Imerso - Joaoeascoisasnaoessenciais
  • Espírito Santo - Lamart Lord 
  • Jovens Estúpidos - Maré Tardia
  • Água, ar, fogo e terra - Ren de Luzia & Jone BL
  • Rudá - S.Y.M.A.
  • Elevado - W.I.

Música
  • Dia de Pagamento - Afronta
  • Me Assombra - Alinne Garruth
  • Sinestesia - Caju
  • Ligação Perdida Cesar MC feat. Deus - Cesar MC
  • Me Invade - Chorou Bebel
  • Nem Todo Ouro - Dan Abranches feat. Gavi
  • Tudo Bem - Fabriccio
  • Dúvida - Luiza Dutra
  • Amanheceu - Vitu
  • Zilda - Zampa Silva

Show Ao Vivo
  • Alexandre Borges Quinteto - Rio das Ostras Jazz&Blues Festival 2023
  • Arthur Navarro - Ao vivo na Igreja do Espírito Santo em Caldas da Rainha, Portugal
  • Chico Alves - 30 Anos de Carreira
  • Chorou Bebel - P/ Quem Tem Coragem de Amar
  • Dead Fish - Porão do Rock 2023
  • Douglas Lopes - Douglas canta Erasmo
  • Joabe Reis - Marien Calixte Jazz Music Festival
  • Lane - João Rock 2023
  • Luiza Dutra - Meu Canto
  • Supercombo - Esquenta Rockfun Fest 2023

Videoclipe
  • Ada Koffi - Água Salgada - Direção: Wyucler Rodrigues
  • Afronta - Dia de Pagamento - Direção: Tati Rabelo & Rod Linhales
  • Biorki e Joe Caetano - Motivos de Sobra - Direção: Marcelo Biorki e Bocaum
  • Budah - Peito Aberto - Direção: Patrik Braga  
  • Cesar MC - Mortal Kombat - Direção: Guilherme Brehm 
  • Dan Abranches feat. GAVI - Nem Todo Ouro - Direção: Flora Fiorio
  • Do Carmo - Campo Minado - Direção: Antonio Carlos Jesus (Liliu)
  • My Magical Glowing Lens – Sobrevoar - Direção: Alexandre Barcelos
  • SJ – Boombeck - Direção: Jhoatan Siqueira
  • Zampa Silva – Peculiar - Direção: Zampa Silva  

Solo ou Duo
  • Ada Koffi
  • Borabaez
  • Budah
  • Cesar MC
  • Dan Abranches
  • Eloá Puri
  • Gustavo Macacko
  • Joabe Reis
  • Kael Santana
  • Vitu

DJ
  • Álice
  • Dj 2L de Vila Velha
  • Dj Caus
  • DJ Gegeo
  • DJ Jamboo
  • Lorelai DJ 
  • Pabluxu
  • Quadrini 
  • Úrsula Pussynail
  • Vinni Tosta

Grupo ou Banda
  • Casaca
  • Chorou Bebel
  • Dead Fish
  • Herança Negra
  • Lane
  • Maré Tardia
  • Os Carreteiros
  • Sambasoul
  • Supercombo
  • Tropical Nada

Projeto de Impacto Social Através da Música
  • Instituto Cultural das Montanhas
  • Instituto Manguerê
  • Instituto Serenata D'Favela
  • Instituto Todos os Cantos
  • Mãos À Obra: Música Acessível
  • Orquestra Brasileira de Cantores Cegos
  • Orquestra Jovem Capixaba

Instrumentista
  • Alexandre Borges
  • Geremias Rocha
  • Joabe Reis
  • Léo de Paula
  • Lucas Souza
  • Marcelo Coelho
  • Rômulo Quinelato
  • Saulo Santos
  • Thaysa Pizzolato
  • Veloso

Intérprete
  • Anastácia
  • Bella Mattar
  • Bruna Perê
  • Ekaterina Bessmertnova
  • Elias Wagner
  • Gabriela Brown
  • Lore Dalvi
  • Lua
  • Luiza Dutra
  • Sol Pessoa

Intérprete de Libras
  • Alessandra Lacerda
  • Edna Mara
  • Priscila Muzy
  • Sâmmya
  • Sunshine Zanoni
  • William Brunelli

Destaque LGBTQUIAP+
  • Afronta
  • Bdon
  • Dan Abranches
  • Do Carmo
  • Fertarié
  • Fervo
  • Gui Furler & Jefté Carter
  • Karolla DJ
  • Nogueira
  • Pane

Destaque Linguagens Urbanas
  • Adikto 
  • Chapola DJ
  • DJ Tiaguim
  • DJ Tm De Vila Velha
  • DJ Koreia
  • Jhowlim
  • Karolla DJ
  • Mr. Dedus
  • Rabannada DJ
  • VK Mac

Produtor Musical
  • DJ 2L de Vila Velha
  • Gabriel Bebici
  • Henrique Paoli
  • Hugo Paraizo
  • JaySant'
  • Léo Ramos
  • OffVince
  • Rodolfo Simor
  • Thxlis
  • Tibery

Revelação
  • Ariel Morena
  • Brena
  • Brunu Chico
  • Caju
  • Do Carmo
  • Dry Som!
  • Luiza Pastore
  • Pedro Costa
  • Sthelô
  • The Skeep

Destaque Vozes Negras
  • Ada koffi
  • Alex Emissário
  • Elaine Augusta
  • Fabriccio
  • Joe Caetano
  • Kael Santana
  • Kayonavoz
  • Quarteto Zuri
  • Sol Pessoa
  • Sthelô

Diretor de Palco
  • Dhonas
  • Eskerda
  • Igor Baba
  • Kakado Martins
  • Mandrake
  • Viturino

  • Luthier
  • Charles Valter
  • Pablo Moá
  • Vercin
  • Waldez

Produção Executiva de Projetos Musicais
  • Dani Nogueira
  • Henrique Mattiuzzi
  • Marcelo Dutra
  • Marcelo Xing
  • Nanda Nascimento
  • Natália Meireles
  • Sandrinha
  • Tuzzão
  • Vanessa Yee
  • VT KING 77

Roadie
  • Bethynho Ava
  • Daniel Roadie
  • Eskerda
  • Gustavo Araujo
  • Luigi Alegro
  • Markito Roadie
  • Vinny Roadie

Técnico de Iluminação
  • Claudio Martani
  • Fábio Prieto
  • Julio Sunderhus
  • Eleonardo Cassimiro
  • Toninho dos Anjos
  • Vitor Lorenção

Técnico de Áudio – Estúdio
  • Felipe Artioli
  • Felipe Gama
  • Gabriel Bebici
  • Igor Comério
  • Rodolfo Ribeiro
  • Rodolfo Simor
  • Vitinho Olimpo

Técnico de Som – Show
  • Dalvis
  • Getúlio
  • Igor Baba
  • Igor Comério
  • Markinho Brasil
  • Rafael Barbosa
  • Ronald
  • Valdo Viana
  • Wallace Carneiro

