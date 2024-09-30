Prêmio da Música Capixaba 2024 anuncia semifinalistas; veja como votar

O 3º Prêmio da Música Capixaba apresenta os semifinalistas das 26 categorias, a partir de hoje (30), e os capixabas poderão começar a votar em seus favoritos. Após a curadoria técnica e artística, o prêmio dá lugar ao público, que poderá escolher dentre os semifinalistas, um dos quatro finalistas em cada categoria. A votação segue aberta até o dia 7 de outubro.
O Prêmio busca reconhecer e destacar a importância da cena musical capixaba, e neste ano, a novidade é o retorno da categoria “Show ao Vivo” e a adição da categoria técnica “Intérprete de Libras”. Após a votação, serão conhecidos os quatro finalistas de cada categoria, unindo a escolha do público às escolhas das curadoras.
Neste ano, quatro mulheres do mercado musical compõem a curadoria do prêmio: Naila Agostinho, especialista de estratédia digital da Sony Music Brasil; Renata Gomes diretora de marketing da Virgin Music Brasil; a coordenadora de produção musical da Globo, Juliana Medeiros; e a diretora de Estratégia da Warner Chappell Music, Flávia César Paixão.
Os vencedores do 3º Prêmio da Música Capixaba serão anunciados na cerimônia de premiação, marcada para o dia 29 de outubro, no Teatro da Ufes, em Vitória. O evento ainda terá transmissão ao vivo pela TVE. Confira o serviço completo abaixo:
SERVIÇO
Início do Voto Popular do 3º Prêmio da Música Capixaba
- Data: 30 de setembro a 7 de outubro
- Onde votar: www.premiodamusicacapixaba.com.br
- Cerimônia de Premiação: 29 de outubro
- Local: Teatro da Ufes - Vitória
- Horário: 19h (com transmissão ao vivo pela TVE e pelo canal do prêmio no youtube)
- Informações: @premiodamusicacapixaba / (27) 3376-1674 / Whatsapp: (27) 99930-1103
CONHEÇA OS SEMIFINALISTAS
Álbum de 2023
- Noite Manimal - Amaro Lima
- Vida Nerd - Anng
- Mar que Arrebenta - Baobab Trio convida Mauro Senise e Marcelo Coelho
- Ligações Estranhas - Cesar MC
- P/ Quem Tem Coragem de Amar – Chorou Bebel
- Só Se Fala em Outra Coisa – Lane
- Ascensão - MC Pietro
- Remédios - Supercombo
- Depois de Caim – Tibery
- Tropical Nada - Tropical Nada
- Ogro - Arthur Bigby. Artistas Visuais: Arthur Bigby e Gabriel Barbieri
- Bdona – Bdon. Artista Visual: Andrew Gabriel
- Displicência - Cesar Baldan. Artista Visual: Amanda Mape
- Agora - Inseton e Kael STN. Artista Visual: Rayan Casagrande
- Cordeiro de Nanã - Luccas Martins. Artista Visual: Giulyanna Cipriano
- Jovens Estúpidos - Maré Tardia. Artista Visual: Gustavo Lacerda
- Sobrevoar - My Magical Glowing Lens. Artistas Visuais: Telúrica Tattoo e Gabriela Terra
- Nomada - The Skeep. Artistas Visuais: Carlos Bahiense, Mariana Mota
- Safira – Pirikito. Artistas Visuais: Yiorgos Pato e Diguila
- Elevado - W.I. Artista Visual: W.I.
- Dia de Pagamento - Afronta e Gillead Francisco dos Reis
- Na Puxada de Rede - Amaro Lima e Anderson Ventura
- Zum Zum Zum - Guilherme Bozzi, André Prando e Ranny Baby
- Sinestesia - Caju
- Displicência - Cesar Baldan
- Número Desconhecido feat. Cesar MC - Cesar MC
- Nem todo ouro - Dan Abranches
- Campo Minado - Do Carmo e Anastácia Monteiro
- Dúvida - Luiza Dutra
- Tangerina - Zampa Silva
- Entrelaçar - Ada Koffi
- Budah - Budah
- Motosserra Vol. I - Conteúdo Paralelo
- Contrabaixo Capixaba - Filipe Dias
- Imerso - Joaoeascoisasnaoessenciais
- Espírito Santo - Lamart Lord
- Jovens Estúpidos - Maré Tardia
- Água, ar, fogo e terra - Ren de Luzia & Jone BL
- Rudá - S.Y.M.A.
- Elevado - W.I.
- Dia de Pagamento - Afronta
- Me Assombra - Alinne Garruth
- Sinestesia - Caju
- Ligação Perdida Cesar MC feat. Deus - Cesar MC
- Me Invade - Chorou Bebel
- Nem Todo Ouro - Dan Abranches feat. Gavi
- Tudo Bem - Fabriccio
- Dúvida - Luiza Dutra
- Amanheceu - Vitu
- Zilda - Zampa Silva
- Alexandre Borges Quinteto - Rio das Ostras Jazz&Blues Festival 2023
- Arthur Navarro - Ao vivo na Igreja do Espírito Santo em Caldas da Rainha, Portugal
- Chico Alves - 30 Anos de Carreira
- Chorou Bebel - P/ Quem Tem Coragem de Amar
- Dead Fish - Porão do Rock 2023
- Douglas Lopes - Douglas canta Erasmo
- Joabe Reis - Marien Calixte Jazz Music Festival
- Lane - João Rock 2023
- Luiza Dutra - Meu Canto
- Supercombo - Esquenta Rockfun Fest 2023
- Ada Koffi - Água Salgada - Direção: Wyucler Rodrigues
- Afronta - Dia de Pagamento - Direção: Tati Rabelo & Rod Linhales
- Biorki e Joe Caetano - Motivos de Sobra - Direção: Marcelo Biorki e Bocaum
- Budah - Peito Aberto - Direção: Patrik Braga
- Cesar MC - Mortal Kombat - Direção: Guilherme Brehm
- Dan Abranches feat. GAVI - Nem Todo Ouro - Direção: Flora Fiorio
- Do Carmo - Campo Minado - Direção: Antonio Carlos Jesus (Liliu)
- My Magical Glowing Lens – Sobrevoar - Direção: Alexandre Barcelos
- SJ – Boombeck - Direção: Jhoatan Siqueira
- Zampa Silva – Peculiar - Direção: Zampa Silva
- Ada Koffi
- Borabaez
- Budah
- Cesar MC
- Dan Abranches
- Eloá Puri
- Gustavo Macacko
- Joabe Reis
- Kael Santana
- Vitu
- Álice
- Dj 2L de Vila Velha
- Dj Caus
- DJ Gegeo
- DJ Jamboo
- Lorelai DJ
- Pabluxu
- Quadrini
- Úrsula Pussynail
- Vinni Tosta
- Casaca
- Chorou Bebel
- Dead Fish
- Herança Negra
- Lane
- Maré Tardia
- Os Carreteiros
- Sambasoul
- Supercombo
- Tropical Nada
- Instituto Cultural das Montanhas
- Instituto Manguerê
- Instituto Serenata D'Favela
- Instituto Todos os Cantos
- Mãos À Obra: Música Acessível
- Orquestra Brasileira de Cantores Cegos
- Orquestra Jovem Capixaba
- Alexandre Borges
- Geremias Rocha
- Joabe Reis
- Léo de Paula
- Lucas Souza
- Marcelo Coelho
- Rômulo Quinelato
- Saulo Santos
- Thaysa Pizzolato
- Veloso
- Anastácia
- Bella Mattar
- Bruna Perê
- Ekaterina Bessmertnova
- Elias Wagner
- Gabriela Brown
- Lore Dalvi
- Lua
- Luiza Dutra
- Sol Pessoa
- Alessandra Lacerda
- Edna Mara
- Priscila Muzy
- Sâmmya
- Sunshine Zanoni
- William Brunelli
- Afronta
- Bdon
- Dan Abranches
- Do Carmo
- Fertarié
- Fervo
- Gui Furler & Jefté Carter
- Karolla DJ
- Nogueira
- Pane
- Adikto
- Chapola DJ
- DJ Tiaguim
- DJ Tm De Vila Velha
- DJ Koreia
- Jhowlim
- Karolla DJ
- Mr. Dedus
- Rabannada DJ
- VK Mac
- DJ 2L de Vila Velha
- Gabriel Bebici
- Henrique Paoli
- Hugo Paraizo
- JaySant'
- Léo Ramos
- OffVince
- Rodolfo Simor
- Thxlis
- Tibery
- Ariel Morena
- Brena
- Brunu Chico
- Caju
- Do Carmo
- Dry Som!
- Luiza Pastore
- Pedro Costa
- Sthelô
- The Skeep
- Ada koffi
- Alex Emissário
- Elaine Augusta
- Fabriccio
- Joe Caetano
- Kael Santana
- Kayonavoz
- Quarteto Zuri
- Sol Pessoa
- Sthelô
- Dhonas
- Eskerda
- Igor Baba
- Kakado Martins
- Mandrake
- Viturino
- Luthier
- Charles Valter
- Pablo Moá
- Vercin
- Waldez
- Dani Nogueira
- Henrique Mattiuzzi
- Marcelo Dutra
- Marcelo Xing
- Nanda Nascimento
- Natália Meireles
- Sandrinha
- Tuzzão
- Vanessa Yee
- VT KING 77
- Bethynho Ava
- Daniel Roadie
- Eskerda
- Gustavo Araujo
- Luigi Alegro
- Markito Roadie
- Vinny Roadie
- Claudio Martani
- Fábio Prieto
- Julio Sunderhus
- Eleonardo Cassimiro
- Toninho dos Anjos
- Vitor Lorenção
- Felipe Artioli
- Felipe Gama
- Gabriel Bebici
- Igor Comério
- Rodolfo Ribeiro
- Rodolfo Simor
- Vitinho Olimpo
- Dalvis
- Getúlio
- Igor Baba
- Igor Comério
- Markinho Brasil
- Rafael Barbosa
- Ronald
- Valdo Viana
- Wallace Carneiro