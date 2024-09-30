Capixaba Leidy Murilho está na final do reality Estrela da Casa, da TV Globo

A capixaba Leidy Murilho é uma das finalistas do Estrela da Casa. Além dela, os participantes Lucca, Matheus Torres e Unna X também também vão disputar o título do reality da TV Globo, nesta terça-feira (1). A grande final acontece após quase 50 dias de confinamento.
Nascida em Linhares, Norte do Espírito Santo, a representante do ES na final do Estrela tem 38 anos e atualmente mora em São Paulo. Filha de pastores evangélicos, ela começou a cantar na igreja e, até hoje, se mantém na música gospel fazendo shows e se apresentando em diferentes comunidades cristãs.
No Estrela da Casa, Leidy conseguiu se salvar de todas as Batalhas das quais participou - ela, inclusive, nunca conseguiu se apresentar no Festival da atração como protagonista. Em todas as ocasiões foi porque estava na berlinda. Na última Batalha da atração, não foi diferente: a capixaba conquistou o público e conseguiu se consagrar como finalista da edição.
CAPIXABA ELIMINADO
Quem não teve a mesma sorte de chegar na final foi o capixaba Nick Cruz. O cantor foi eliminado no dia 17 de setembro após ter o menor número de votos na batalha musical contra Leidy e Matheus Torres. Nick teve 12% dos votos, Leidy teve 31% e Matheus ganhou a batalha, com 55%.
