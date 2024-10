Carreta que vira cinema chega ao município da Serra; veja programação

Nos próximos dias, uma carreta que vira cinema vai estacionar no município da Serra e levar cinema e entretenimento para a população. Desta quarta (2) até o dia 26 de outubro, o projeto “Cinema é Coisa Séria” vai passar por quatro bairros da Serra, com sessões gratuitas de filmes que agradam públicos de diferentes idades.



O projeto passará pelos seguintes bairros: Bicanga, de 2 a 5 de outubro; Cidade Continental, de 9 a 12 de outubro; Jardim Limoeiro, de 16 a 19 de outubro; e Novo Horizonte, de 26 a 29 de outubro. Serão quatro dias em cada bairro, de quarta a sábado, com cinco sessões de cinema por dia, às 8h, às 10h, às 14, às 16h e às 19h.