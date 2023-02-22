Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Precisou de ajuda

'Processo difícil', diz Shawn Mendes sobre parada para tratar saúde mental

O cantor Shawn Mendes decidiu encerrar a turnê Wonder no ano passado para cuidar da saúde mental
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 15:48

O cantor Shawn Mendes é fotografado fazendo ritual espiritual
O cantor Shawn Mendes afirmou que tem tentado se curar Crédito: UOL/Folhapress
O cantor Shawn Mendes decidiu encerrar a turnê Wonder no ano passado para cuidar da saúde mental. Ele fez reflexões sobre a decisão. Em entrevista ao The Wall Street Journal (via Deadline), o artista disse que precisou de ajuda. "O processo foi muito difícil. Fazendo muita terapia, tentando entender como eu estava me sentindo e o que estava fazendo me sentir daquele jeito", disse.
Mendes afirmou que tem tentado se curar. "E então fazendo o trabalho para me ajudar e me curar. E também me apoiar nas pessoas da minha vida para ajudar um pouco."
O cantor aproveitou para fazer um agradecimento. "Sou muito grato por todas as pessoas que foram tão receptivas, amorosas, gentis e compreensivas. E isso realmente me fez ver como a cultura está realmente começando a chegar a um lugar onde a saúde mental está realmente se tornando uma prioridade", completou.
O cantor divulgou um comunicado em julho do ano passado no qual anuncia o cancelamento da turnê para se dedicar à saúde.

Veja Também

BBB 23: "Não ataquei ninguém como pessoa", diz Cristian

Ana Maria Braga testa positivo para covid-19 pela terceira vez

Boninho confirma intercâmbio entre "BBB 23" e "La Casa de Los Famosos"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados