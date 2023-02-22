BBB 23: "Não ataquei ninguém como pessoa", diz Cristian

A aproximação veio de uma forma muito natural. A gente começou a conversar, mas a linha é muito tênue entre a relação de jogo e de conversa, de afinidade, com as pessoas ali dentro. E com a Paula a gente começou a ter uma troca maior sobre jogo; acho que isso foi muito nítido. Desconfiei que, se estava levando o jogo para o meu grupo, ela estava levando para o dela. Então a gente meio que ficou nessa desconfiança que até levei ao meu grupo perguntando: "Gente, o que eu faço?". A Bruna foi uma pessoa de quem me aproximei e realmente não queria trocar de jogo com ela, tanto que, às vezes, a Paula me olhava, dizia que a gente precisava conversar, e a Bruna perguntava: "Vocês querem que eu vá para lá?". Para que a gente não envolvesse mesmo ela na situação. Então, acho que a relação com elas foi mesmo muito natural, de ir conversando. Não me aproximei só para pegar informação, como dizem. Foi uma questão de afinidade, e por isso falei que queria formar um grupo com essas pessoas, porque se tornariam mais meus aliados do que meu próprio grupo, criado porque estávamos colados e dormindo no mesmo quarto.