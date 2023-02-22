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Reality show

Cristian é o quinto eliminado do 'BBB 23'

Com 48,32% dos votos, o gaúcho deixou a competição
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 08:45

Cristian é o quinto eliminado do 'BBB 23'
Cristian é o quinto eliminado do 'BBB 23' Crédito: Reprodução/TV Globo
Cristian foi o eliminado do Big Brother Brasil 2023 na noite desta terça-feira, 21. O gaúcho, quinto participante a deixar a edição, recebeu 48,32% dos votos no Paredão que contou ainda com Ricardo, que obteve 40,39%, e Fred Desimpedidos, que foi o menos votado e ficou com 11,29%.
No discurso sobre a eliminação da noite, o apresentador Tadeu Schmidt destacou as escolhas de Cristian ao longo do reality e suas atitudes de "espião" que agitaram a casa na última semana, além de alertar que o motivo da eliminação foi o medo.
Nas últimas semanas, Cristian vinha sendo notado pela casa, que o acusou de ser "leva e traz", juntamente com Paula, que já havia sido eliminada na semana passada. Ele foi parar no Paredão pelos votos da casa, que viu que o participante estava usando de uma estratégia de se aproximar do grupo rival para colher informações. O gaúcho, no entanto, se defendeu, afirmando que não estava fazendo este tipo de jogo.

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