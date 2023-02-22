Cristian é o quinto eliminado do 'BBB 23' Crédito: Reprodução/TV Globo

Cristian foi o eliminado do Big Brother Brasil 2023 na noite desta terça-feira, 21. O gaúcho, quinto participante a deixar a edição, recebeu 48,32% dos votos no Paredão que contou ainda com Ricardo, que obteve 40,39%, e Fred Desimpedidos, que foi o menos votado e ficou com 11,29%.

No discurso sobre a eliminação da noite, o apresentador Tadeu Schmidt destacou as escolhas de Cristian ao longo do reality e suas atitudes de "espião" que agitaram a casa na última semana, além de alertar que o motivo da eliminação foi o medo.