Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novidade

Boninho confirma intercâmbio entre "BBB 23" e "La Casa de Los Famosos"

A data da dinâmica não foi divulgada, mas o diretor deu indícios de que a brincadeira está prestes a acontecer. Atração internacional integra a grade do canal Telemundo, exibido nos Estados Unidos para o público latino-americano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 13:02

Boninho, diretor do
Boninho, diretor do "BBB 23", adianta que haverá intercâmbio do "BBB 23" com "La Casa de Los Famosos" Crédito: Reprodução/ Instagram Instagram/@jbboninho
No intuito de movimentar o "Big Brother Brasil 23", a Rede Globo planejou algumas surpresas para o programa. Após o anúncio de um "paredão fora de época" - no próximo sábado (25) haverá uma eliminação relâmpago -, Boninho usou as redes sociais para informar que haverá um intercâmbio do reality com o "La Casa dos Famosos", versão produzida pela Telemundo.
A data da dinâmica ainda não foi divulgada, mas o diretor deu indícios de que a brincadeira está prestes a acontecer. O comunicado foi feito por meio de um vídeo nas redes sociais nesta quarta (22). Nas imagens, Ronald Day, presidente da Telemundo, faz um convite para Boninho.
"Quem quer vir do 'BBB 23' para a casa de celebridades na Telemundo? Você já está pronto, Boninho? Bora brincar com esse intercâmbio de famosos?", questiona o responsável pelo programa americano.
Embora a dinâmica da brincadeira ainda não tenha sido oficializada, em matéria publicada pelo jornal O Globo especula-se que a troca deve ser realizada com um participante do grupo Camarote, formado por pessoas convidadas para o programa. A conferir.

Veja Também

Cristian é o quinto eliminado do 'BBB 23'

'BBB 23': Schmidt fala sobre diversidade religiosa após acusações de intolerância

Key causa polêmica após dizer que desistiu da Seleção Brasileira; internautas rebatem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Boninho Rede Globo bbb 23
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados