Boninho confirma intercâmbio entre "BBB 23" e "La Casa de Los Famosos"

Boninho, diretor do "BBB 23", adianta que haverá intercâmbio do "BBB 23" com "La Casa de Los Famosos" Crédito: Reprodução/ Instagram Instagram/@jbboninho

No intuito de movimentar o "Big Brother Brasil 23", a Rede Globo planejou algumas surpresas para o programa. Após o anúncio de um "paredão fora de época" - no próximo sábado (25) haverá uma eliminação relâmpago -, Boninho usou as redes sociais para informar que haverá um intercâmbio do reality com o "La Casa dos Famosos", versão produzida pela Telemundo.

A data da dinâmica ainda não foi divulgada, mas o diretor deu indícios de que a brincadeira está prestes a acontecer. O comunicado foi feito por meio de um vídeo nas redes sociais nesta quarta (22). Nas imagens, Ronald Day, presidente da Telemundo, faz um convite para Boninho.

"Quem quer vir do 'BBB 23' para a casa de celebridades na Telemundo? Você já está pronto, Boninho? Bora brincar com esse intercâmbio de famosos?", questiona o responsável pelo programa americano.