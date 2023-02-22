Key causa polêmica após dizer que desistiu da Seleção Brasileira; internautas rebatem

Key Alves causou polêmica após declarar no "BBB 23" que pediu dispensa da seleção brasileira de vôlei Crédito: Reprodução TV Globo

A jogadora Key Alves continua causando polêmica com suas declarações no "Big Brother Brasil 23". Em uma conversa com os participantes do reality, na madrugada desta quarta (22), a líbero afirmou ter desistido da Seleção Brasileira de vôlei por "não aguentar a pressão".

"Eu não aguentava mais a pressão que estava ali, eram três meses igualzinho isso aqui, trancado, confinado com as meninas e o técnico. Eu catei as minhas coisas e fui embora faltando uma semana pro campeonato. Imagina você pedir dispensa da Seleção Brasileira?".

Só que a história não é bem como a sister relatou. Key Alves nunca foi convocada para a seleção adulta do Brasil (como ela pode ter sugerido no comentário). A jogadora foi chamada para os treinos da seleção que disputaria o mundial sub-20 da modalidade, espécie de categoria juvenil.

Em uma geração que contava com Julia Bergmann, Tainara e Kisy - que hoje brilham no time adulto, sendo Julia uma das melhores ponteiras do mundo atualmente -, Key era reserva de outra líbero, Letícia "Lelê" Holanda, que desponta como uma das melhores de sua posição na Superliga, jogando pelo Fluminense. Portanto, para alguns internautas, as chances da sister ser convocada para o campeonato eram mínimas. Muitos cogitam que ela tenha pedido dispensa do time por este motivo.

Ao ouvirem os relatos de Key no "BBB 23", os fãs do vôlei se manifestaram nas redes sociais, dando mais detalhes sobre o assunto.

"O técnico era o Wagão. Foi na preparação para o mundial Sub-20. Ela foi engolida nos treinos por Lelê, que era dois ou três anos mais nova, e pediu dispensa quando viu que seria cortada", afirmou um fã do esporte pelo Twitter.

Ainda segundo o usuário, Key seria conhecida entre o nicho do vôlei por manipular informações, supostamente aproveitando-se do desconhecimento sobre o esporte.

"Do jeito que ela fala, sempre achei que seria a seleção principal. Ela é muito insegura e quer passar que é fodona", retrucou outra internauta.

Internautas questionam declaração de Key Alves no "BBB 23" Crédito: Reprodução/Twitter

Intensificando a discussão, a também jogadora Letícia “Lelê” Holanda - que supostamente seria a escolhida pelo treinador no lugar de Key Alves - publicou um comentário sobre a declaração da sister: "Key, fala meu nome".

A atleta Maiara Basso deixou uma resposta na publicação de Holanda, a apoiando. "Hablaaaa", escreveu a jogadora, da mesma geração que a participante do "BBB 23" e que hoje se destaca no Barueri.

Como podemos notar, Key Alves não é uma figura muito querida entre as companheiras de modalidade. A conferir.