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Ana Maria Braga testa positivo para covid-19 pela terceira vez

Recentemente, Fabio Caniatto, o intérprete do Louro Mané, precisou se afastar do Mais Você por conta da doença
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 15:42

Apresentadora Ana Maria Braga sofre queda e é substituída no Mais Você desta segunda-feira (25)
Ana Maria Braga revelou que testou positivo para covid-19 Crédito: @anamaria16 no Instagram
Nesta terça-feira, 21, Ana Maria Braga revelou que testou positivo para covid-19. É a terceira vez que a apresentadora contrai a doença, visto que ela já foi diagnosticada em julho de 2021 e em maio de 2022. Recentemente, Fabio Caniatto, o intérprete do Louro Mané, precisou se afastar do Mais Você por conta da doença.
"Estou com uma covid 'light', graças às vacinas que tomei", disse apresentadora do programa em um vídeo no Instagram. "Me senti gripada à noite e, quando fiz o teste, descobri que estava positiva para covid-19. Infelizmente, essa doença ainda está rondando por aí. Não é igual a primeira covid que tive. Sinto que é mais fraca porque estou vacinada", explicou.
Ana também informou que estava em Maresias, São Sebastião litoral norte de São Paulo, região que foi atingida por fortes chuvas durante esse feriado de carnaval, causando estragos e mortes. Por conta da situação, ela afirmou que chegou a ficar presa no local, mas conseguiu uma brecha para retornar à capital. "Pude ver de perto a destruição que foi. Uma coisa muito triste. Meus sentimentos e orações estão com vocês aí no litoral", disse a apresentadora.

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