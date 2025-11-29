Famosos

Shawn Mendes visita terra indígena e toma café na Vila Mariana

Em temporada no Brasil, cantor visitou Rio, Salvador e Belém

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 10:16

Shawn Mendes com arara na terra indígena Jaraguá Crédito: Richard Wera Mirim

Voz de sucessos como "Treat You Better", "There's Nothing Holdin' Me Back" e "Stiches", o canadense Shawn Mendes desembarcou no Brasil há mais de 20 dias e virou sensação nas redes sociais. O cantor, apelidado pelos fãs como ministro do Turismo, veio ao país para o Prêmio Earthshot, no Rio de Janeiro, e já passou por quatro estados.

O artista seguiu para Salvador e se hospedou na casa de Ivete Sangalo, sendo chamado por ela de "menino Sho". Na Bahia, também passeou pelo Pelourinho, explorou a Baía de Todos-os-Santos de barco, foi a um ensaio de Carlinhos Brown e também visitou um terreiro.

Depois, ele esteve em Belém para participar da COP 30. Por lá, encontrou o cacique Raoni Metuktire, uma das principais lideranças indígenas do Brasil, e músicos do povo Yawanawá.

Em São Paulo, Mendes assistiu ao show de Dua Lipa -também chamada de ministra do Turismo pelos fãs- no estádio Morumbis e foi a uma roda de samba no centro da cidade com a britânica. O canadense também visitou a terra indígena Jaraguá.

A agenda foi organizada pela brasileira Luana Quaglia, que ocupa a posição de "artist personal services manager" -profissional responsável por gerenciar toda a rotina artística e pessoal do artista- e também é amiga do astro.

Veja, a seguir, roteiro por onde Shawn Mendes passou na capital paulista:

- Café com Quintal

Localizado em uma casa amarela antiga e com amplo espaço externo arborizado, o endereço oferece cafés, doces, lanches e refeições. Entre as opções de quitutes estão bolo de milho (R$ 18), pain au chocolat (R$ 16) e salada de frutas (R$ 23). Para beber, há café tônica (R$ 19), vanila latte (R$ 17) e refrescos de maçã verde, maracujá e frutas vermelhas (R$ 15 cada). Por lá, Mendes pediu o café mundo novo, da espécie Arábica, que vem do cruzamento das variedades Sumatra e Bourbom Vermelho. A bebida, preparada com o método V60, é doce e tem baixa acidez, com notas de amêndoas, avelã, mel e ameixa-preta (R$ 16).

R. Eça de Queiroz, 122, Vila Mariana, região sul, @cafecomquintal

- Estádio Morumbis

A cantora Dua Lipa, dona de hits como "Levitating" e "New Rules", desembarcou na capital paulista para show da turnê "Radical Optimism". Shawn Mendes assistiu à apresentação com a atriz Bruna Marquezine. No próximo ano, o estádio recebe artistas como AC/DC, em fevereiro e março, e The Weeknd, em abril e maio.

Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi, região sul, @estadiodomorumbi

- Matiz

Recebeu convidados e artistas como Dua Lipa, Shawn Mendes, Bruna Marquezine e Sasha Meneghel em evento com roda de samba. O bar tem vista para a cidade e terraço ao ar livre. Para comer, há empanadas de milho com queijo gouda e pimenta fermentada (R$ 45) e guioza de porco com nirá (R$ 45). No cardápio de coquetéis, as opções incluem os drinques paloma (R$ 52), com tequila, limão e suco de toranja, e red velvet (R$ 48), que leva gim, frutas vermelhas e coco, além de mocktails.

R. Martins Fontes, 91, Centro Histórico, @matizbarsp

- Shopping Pátio Paulista

Na região da avenida Paulista, oferece lojas como Hering, Dudalina, John John, Le Lis Blanc, Renner e Youcom. Há também recreação infantil no espaço Game Station, que inclui jogos eletrônicos, fliperamas e pistas de boliche para até seis pessoas, entre crianças e adultos. Mendes foi visto saindo de uma farmácia e passando em frente ao Starbucks.

R. Treze de Maio, 1.947, Bela Vista, região central, @patiopaulistashopping

- Terra indígena Jaraguá

Tem área de 1,73 hectare, onde vivem os povos Guarani Mbya e Guarani Ñandeva. Após viagem para COP 30, em Belém, Mendes visitou um dos núcleos da terra indígena, o Tekoa Yvy Porã. É possível conhecer o local com agendamento prévio. A programação inclui palestra sobre a cultura Guarani Mbya, café da manhã e almoço tradicionais, tour na aldeia, grafismo corporal com jenipapo e apresentação de coral. O valor pode variar em outros núcleos.

Estrada Pico do Jaraguá s/n, pq. Estadual do Jaraguá, região norte. A partir de R$ 100. Contato pelo Instagram @midiaguaranimbya

