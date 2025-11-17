Editorias do Site
Dua Lipa, Shawn Mendes e mais famosos vão a festa com pagode em São Paulo

Cantora britânica foi filmada sambando em bar no centro da capital

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 08:40

Dua Lipa vai a festa com pagode em São Paulo
Dua Lipa vai a festa com pagode em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram/@dualipa

Em mais um episódio da visita ao Brasil, Shawn Mendes e Dua Lipa apareceram curtindo um pagode em São Paulo. Carlinhos Brown e outros famosos também estavam presentes na festa neste domingo (16).

Dua aparece em vídeos dançando samba, usando um vestido de oncinha. Com ela, também foram fotografadas as atrizes Julia Rodrigues e Clara Buarque.

Na passagem pelo Brasil, a Dua Lipa já se apresentou em São Paulo, cantando com Brown e Caetano Veloso e também já curtiu um "after" em uma festa de música eletrônica no interior de São Paulo.

Já Shawn Mendes visitou Salvador com Ivete Sangalo e foi à COP30 em Belém, além de curtir o show da colega ao lado de Bruna Marquezine.

