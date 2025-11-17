Famosos

Dua Lipa, Shawn Mendes e mais famosos vão a festa com pagode em São Paulo

Cantora britânica foi filmada sambando em bar no centro da capital

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 08:40

Dua Lipa vai a festa com pagode em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram/@dualipa

Em mais um episódio da visita ao Brasil, Shawn Mendes e Dua Lipa apareceram curtindo um pagode em São Paulo. Carlinhos Brown e outros famosos também estavam presentes na festa neste domingo (16).

Dua aparece em vídeos dançando samba, usando um vestido de oncinha. Com ela, também foram fotografadas as atrizes Julia Rodrigues e Clara Buarque.

Na passagem pelo Brasil, a Dua Lipa já se apresentou em São Paulo, cantando com Brown e Caetano Veloso e também já curtiu um "after" em uma festa de música eletrônica no interior de São Paulo.

Já Shawn Mendes visitou Salvador com Ivete Sangalo e foi à COP30 em Belém, além de curtir o show da colega ao lado de Bruna Marquezine.

SIMPLESMENTE DUA LIPA EM UM PAGODINHO pic.twitter.com/J5S3IHeofm — Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) November 16, 2025

SIMPLESMENTE DUA LIPA SAMBANDO COM DON’T START NOW SAMBA VERSION! pic.twitter.com/GNWbrirU75 — Central Dua Lipa Brasil (@dualipacentral_) November 17, 2025

