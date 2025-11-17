Famosos

Julio Cocielo e Tata Estaniecki são flagrados aos beijos após separação

Ex-casal ficaram juntos no palco durante apresentação de Felipe Amorim

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 08:30

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki Crédito: Instagram/@tata

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo, que anunciaram o fim do casamento em outubro, voltaram a movimentar a internet depois de surgirem aos beijos durante a festa de aniversario de Tata. O gesto inesperado durante o show de Felipe Amorim reacendeu especulações sobre uma possível reconciliação --reforçadas ainda mais pelas cenas que vieram depois.

O momento no palco foi o primeiro a viralizar. Incentivados pelo cantor e embalados pela energia da plateia, Tata e Cocielo trocaram um beijão sob gritos e aplausos. O reencontro caloroso rapidamente se espalhou pelas redes e reacendeu a curiosidade sobre o status do ex-casal.

Mas foi nos bastidores que o clima de romance ficou ainda mais evidente. Em vídeos divulgados pelos amigos, Tata aparece sorrindo enquanto uma amiga provoca: "Acabou o mistério." A influenciadora responde de imediato: "Acabou." Ao fundo, Cocielo segura uma flor enquanto o grupo brinca dizendo: "Felizes, como sempre foram... aqui só tem amor."

Tata e Cocielo, que ficaram juntos por oito anos e são pais de duas crianças, anunciaram a separação no dia 16 de outubro. Na ocasião, Cocielo escreveu que os dois haviam "vivido anos intensos, realizado sonhos, amadurecido e aprendido muito um com o outro", encerrando o comunicado com a frase: "Jamais deixem de acreditar no amor."

Após anúncio de separação, Tata Estaniecki e Júlio Cocielo se BEIJARAM durante a festa de aniversário da influenciadora. pic.twitter.com/OoBjYN12gN — POPTime (@siteptbr) November 16, 2025

Este vídeo pode te interessar