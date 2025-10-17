Editorias do Site
Redes Sociais

Júlio Cocielo anuncia fim de casamento com Tata Estaniecki

'Às vezes, as coisas acontecem do nada', afirma humorista

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 08:16

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki revelam sexo do segundo bebê
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki Crédito: Instagram/@tata

O youtuber e humorista Júlio Cocielo, 32, anunciou, na noite desta quinta-feira (16), o fim de seu casamento com a apresentadora Tata Estaniecki, 31, do canal Poddelas.

"Vocês diziam: no dia em que eles terminarem, eu não acredito mais no amor", ele escreveu nas redes sociais. "Lendo essas coisas, a gente fazia questão de fazer piadas sobre relacionamentos. Sempre comentamos e brincamos abertamente sobre esses assuntos exatamente para mostrar que todos passam por problemas, inclusive nós".

A publicação não foi compartilhada por Tata, que até o momento não comentou o assunto.

Cocielo disse que os dois seguem com o objetivo de criar os dois filhos, de 5 e 2 anos.

"Para isso vamos estar juntos, sempre próximos, mantendo o respeito, a admiração e o carinho um pelo outro", escreveu.

Ele também afirmou que ninguém casa esperando a separação e isso dói. "Mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo para nos fortalecer. Não sabemos".

O humorista pediu respeito ao momento e informou que os dois não vão mais falar sobre o assunto.

"De qualquer forma, vamos seguir fazendo nossos trabalhos e cumprindo nossos papéis como família", disse. "Vamos sempre lembrar dos nossos momentos dessa forma, sorrindo".

Segundo ele, o tempo juntos não foi em vão e sim os melhores anos das vidas do ex-casal.

Eles começaram a namorar no início de 2017, e no final do mesmo ano o humorista pediu a influenciadora em casamento em uma viagem à Grécia. A cerimônia de casamento aconteceu em março de 2018, em Punta Cana, na República Dominicana.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Mateus Solano e Paula Braun anunciam fim do casamento após 17 anos juntos

Mateus Solano e Paula Braun anunciam fim do casamento após 17 anos juntos

Imagem - Renato Albani se emociona com show de Belo em casamento avaliado em R$ 3 milhões

Renato Albani se emociona com show de Belo em casamento avaliado em R$ 3 milhões

Imagem - Whindersson Nunes relembra fim do casamento com Luísa Sonza e fala sobre compulsão

Whindersson Nunes relembra fim do casamento com Luísa Sonza e fala sobre compulsão

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Trocar “Gossip Girl” por “Sex and the City”: O ritual canônico dos 20 anos

Trocar “Gossip Girl” por “Sex and the City”: O ritual canônico dos 20 anos
Imagem - Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de outubro de 2025

Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de outubro de 2025
Imagem - Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/10/2025

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/10/2025