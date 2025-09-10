Luxo

Renato Albani se emociona com show de Belo em casamento avaliado em R$ 3 milhões

Humorista se casou em cerimônia luxuosa que reuniu cerca de 200 convidados, padrinhos famosos e detalhes capixabas

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:28

O humorista capixaba Renato Albani e a bailarina Juliana Fructuozo oficializaram a união em grande estilo, nesta terça-feira (9), em São Paulo. Depois da cerimônia no civil, o casal reuniu cerca de 200 convidados em uma celebração luxuosa que promete entrar para a lista dos casamentos mais comentados do ano.

O ponto alto da noite foi a chegada da principal atração musical: o cantor Belo, que entrou de surpresa e emocionou o noivo. O capixaba não conteve as lágrimas ao receber o pagodeiro no palco e os dois se abraçaram, trocando declarações diante da plateia. Além dele, a trilha sonora da noite também contou com a dupla sertaneja Bruninho e Davi.

Foram três dias de comemorações, com investimento estimado em R$ 3 milhões. A maratona de festas termina nesta quarta-feira (10), com um almoço reservado para familiares e amigos próximos.

Belo foi a atração surpresa do casamento do humorista Renato Albani Crédito: Reprodução/Instagram/@renatoalbani

Padrinhos e convidados famosos

A lista de padrinhos e convidados foi repleta de personalidades conhecidas do público. Entre eles estavam Cocielo e Tatá Estaniecki, Pedro Andrade (namorado da cantora Sandy), Maíra Cardi e Thiago Nigro, além de Cristiano, da dupla com Zé Neto, e a cantora Simone Mendes, acompanhada do marido, Kaká Diniz.

Espírito Santo na festa

O Estado do humorista não poderia ficar de fora deste 'festão'. O vestido da noiva, por exemplo, foi confeccionado manualmente do atelier Carmelita, de Linhares, Norte do Espírito Santo. Além disso, Albani fez questão de levar o bar de drinks capixaba Barlavento.

Luxo até nos presentes

A lista de presentes, por sua vez, virou um espetáculo à parte. Ao invés dos tradicionais itens de enxoval, Albani e Juliana criaram uma seleção inusitada que mistura humor e extravagância. Entre as opções estavam desde “quitar um boleto” (R$ 1.036,16) até itens ousados como uma viagem ao espaço na nave de Elon Musk (R$ 15.542,43) e um show de stand up do próprio noivo (R$ 103.616,21).

Renato Albani vai oficializar sua união com Juliana Fructuozo Crédito: R&D Comunica

“A gente quis fazer uma lista que fosse a nossa cara…divertida e um pouco exagerada”, conta o casal. O resultado? Um verdadeiro mix de sonhos, piadas e desejos inusitados. Tudo com preços específicos que deixam a brincadeira ainda melhor”, disse.

