Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão em alto mar e são flagrados por fãs

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 17:33
As férias românticas de Bruna Marquezine e Shawn Mendes viraram um espetáculo à parte na badalada São Miguel dos Milagres, em Alagoas.
Banhistas que estão na mesma área do novo casal não se cansam de registrar a intimidade dos artistas. Fotos e vídeos vêm sendo reproduzidos nas redes sociais e em páginas de fã-clube. Nesta quarta-feira (31), eles foram fotografados se beijando no mar.
Na última terça-feira (30), outro vídeo feito por fãs viralizou. Bruna foi filmada correndo na areia em direção ao amado. "Cena de filme", se derreteram admiradores do casal.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta