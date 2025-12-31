Em Alagoas

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão em alto mar e são flagrados por fãs

As férias românticas de Bruna Marquezine e Shawn Mendes viraram um espetáculo à parte na badalada São Miguel dos Milagres, em Alagoas

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 17:33

Bruna Marquezine e Shawn Mendes curtem São Miguel dos Milagres, em Alagoas Crédito: Reprodução @Brunamarquezine @Shawnmendes

As férias românticas de Bruna Marquezine e Shawn Mendes viraram um espetáculo à parte na badalada São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Banhistas que estão na mesma área do novo casal não se cansam de registrar a intimidade dos artistas. Fotos e vídeos vêm sendo reproduzidos nas redes sociais e em páginas de fã-clube. Nesta quarta-feira (31), eles foram fotografados se beijando no mar.

Na última terça-feira (30), outro vídeo feito por fãs viralizou. Bruna foi filmada correndo na areia em direção ao amado. "Cena de filme", se derreteram admiradores do casal.

