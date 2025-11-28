Separação

Quem são os filhos da cantora Ivete Sangalo e de Daniel Cady

A separação do casal foi anunciada na quinta-feira (27). Eles estavam juntos há 17 anos

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 13:43

Na foto: Marcelo, Ivete, Helena, Maria e Daniel Crédito: Reprodução/Instagram

A separação de Ivete Sangalo, 53, e Daniel Cady, 40, foi anunciada na quinta-feira (27). Após 17 anos juntos, eles informaram que a decisão foi tomada de maneira conjunta e madura, reforçando que o bem-estar da família permanece em primeiro lugar. Eles frisaram que seguirão alinhados na criação dos três filhos.

Marcelo Sangalo, 17, nasceu em 3 de outubro de 2009, em Salvador (BA). Percussionista elogiado por Carlinhos Brown e por outros músicos, ele toca na banda da mãe em grandes shows e também no trio elétrico durante o Carnaval. Também se interessa por atividades físicas e esportes, como o pai. Dias atrás, completaram juntos uma travessia a nado no mar da Bahia.

As gêmeas Helena e Marina têm sete anos e nasceram em 10 de fevereiro de 2018, em pleno sábado de Carnaval, também em Salvador. Elas aparecem vez ou outra em registros compartilhados por Ivete, protagonizando momentos espontâneos e divertidos em alguns shows.

Marina é considerada mais extrovertida, segundo a própria Ivete, além de ser fisicamente mais parecida com a cantora. Já Helena tem um comportamento mais tranquilo. Tanto Ivete quanto Daniel são reservados em relação à exposição dos filhos, mas festas em família e algumas comemorações costumam ser compartilhadas nas redes.

Quando anunciou a gestação das gêmeas em setembro de 2017, Ivete contou que a decisão de engravidar veio após pedidos de Marcelo. Por isso, ela recorreu a inseminação artificial para realizar o sonho do primogênito.

Em entrevista à Folha de S.Paulo em 2023, a intérprete de "Poeira" e "Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim" contou que as gêmeas ainda não demonstraram interesse em seguir carreira musical. "Elas têm muito tempo para decidir. Seja qual for a escolha delas, vou apoiá-las incondicionalmente."

Ivete e Daniel reforçaram, ao anunciar a separação, que os filhos continuarão no centro de suas decisões. No anúncio, destacaram que o rompimento foi conduzido com respeito, afeto e responsabilidade, mantendo a família como eixo principal e pediram respeito e privacidade para "atravessar essa transição".

"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós", diz o comunicado.

