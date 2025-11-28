Modelo e influencer

Mariana Weickert relata descoberta de câncer de pele

Ela publicou um vídeo nas redes sociais na quinta-feira (27) para contar que foi diagnosticada com CBC

28 de novembro de 2025

Relato aconteceu com o intuito de também alertar outras pessoas sobre a doença Crédito: Reprodução Instagram @mariweickert

Mariana Weickert, 43, publicou um vídeo nas redes sociais na quinta-feira (27) para contar que foi diagnosticada com CBC, um tipo de câncer de pele considerado de baixa gravidade, mas que ainda exige atenção e tratamento.

Ela aparece com um curativo na região do colo, onde realizou o procedimento inicial.

No relato, Mariana conta que jamais imaginou ouvir esse diagnóstico. "Nunca passou pela minha cabeça", afirmou. Segundo ela, o choque veio justamente porque sempre se considerou atenta à saúde, mas, como muitas pessoas, colocava a rotina na frente dos cuidados mais básicos. "A gente vive correndo, priorizando mil coisas e esquecendo que nós somos a prioridade", refletiu.

A modelo aproveitou o momento para falar sobre hábitos comuns que aumentam o risco, especialmente em um país tropical como o Brasil. Ela citou a exposição diária ao sol, muitas vezes sem perceber, e a tendência de procurar o dermatologista apenas quando algo estético incomoda. "Mapear pintas, usar protetor, observar a pele, isso não é detalhe. É cuidado de verdade", disse.

Mariana é mãe de duas crianças, Theresa e Felipe, e contou que a descoberta fez com que repensasse a forma como se enxerga e se cuida. A decisão de tornar pública veio do desejo de evitar que outras pessoas passem pelo mesmo susto. "Se eu puder transformar isso em prevenção para alguém, já valeu", afirmou.

