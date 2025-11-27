Ivete Sangalo anuncia separação de Daniel Cady: ‘seguiremos sempre sendo família’

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 19:53
Ivete Sangalo e Daniel Cady não são mais um casal. A cantora e o nutricionista usaram as redes sociais para anunciar a separação na noite desta quinta-feira (27). Em comunicado conjunto, Veveta e Daniel explicaram que essa é a “decisão mais coerente e amorosa” para ambos.
“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito”, publicaram. O motivo da separação, porém, não foi divulgado.
Ainda segundo o ex-casal, a trajetória da união foi olhada com orgulho e amor. No comunicado, Ivete e Daniel pediram respeito e privacidade para a transição do relacionamento.
“Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”, concluíram.
Juntos desde 2008, Ivete e Daniel são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e helena, de 7.
Logo após a publicação, uma enxurrada de comentários tomou conta das redes sociais de ambos. Entre famosos e fãs, a separação dividiu opiniões. “Todo o meu carinho e amor”, escreveu um seguidor. “Gente, 2025 veio para separar geral”, publicou outra internauta.
