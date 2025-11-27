Crime

Atriz de 'Terra e Paixão' denuncia abuso sexual sofrido no metrô de São Paulo

Valéria Barcelos, que interpretou a personagem Luana Shine na faixa nobre da Globo em 2024, usou as redes sociais para relatar a violência

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 19:44

A atriz e cantora Valéria Barcellos, conhecida por interpretar a personagem Luana Shine na novela “Terra e Paixão”, da TV Globo, usou suas redes sociais para denunciar um abuso sexual que sofreu no metrô de São Paulo na manhã de quarta-feira (26). O caso ocorreu na estação Sé durante o horário de pico.

Em um dos três vídeos publicado sobre o caso no Instagram, Barcellos contou que foi tocada por um homem de forma não consensual enquanto estava no metrô. “Pensei que podia ser impressão, mas depois ficou claro o que estava acontecendo”, disse a atriz.

Ela descreveu como o homem se aproximou, mudou de lugar e passou a roçar suas partes íntimas na mão dela. “Eu fiquei paralisada, não sabia o que fazer”, afirmou, visivelmente afetada pela situação.

Segundo Valéria Barcelos, ela entrou em choque depois que percebeu que a situação se tratava de assédio sexual. “Eu sou a pessoa que sempre fala: reage, grita. Mas eu fiquei paralisada”, contou Valéria, que também refletiu sobre o impacto emocional do episódio. “Isso está me consumindo de uma maneira que eu não sei explicar”, desabafou.

Valéria, que é mulher trans, questionou-se sobre o que poderia ter feito para evitar a situação, mas chegou à conclusão de que não fez nada que justificasse a agressão. “Eu estava de fone, de óculos escuros, com mochila e minha marmita. Em nenhum momento eu esbocei qualquer tipo de sorriso ou comportamento que facilitasse aquilo. Estava apenas vivendo a minha vida”, disse.

No final do vídeo, Valéria fez um alerta importante para outras vítimas de abuso. “Eu achava que se eu reclamasse, iam dizer que a culpa é minha. Dessa vez eu não tive forças, mas eu juro que da próxima vez eu vou ter. Denuncie sempre! Não se cale! Procure a polícia”, publicou a atriz.

Este vídeo pode te interessar