Maria Gadú e Luiza Possi namoraram? Entenda a polêmica entre as cantoras

Declaração de Gadú em post de teor religioso de Luiza surpreendeu o público

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 14:00

Maria Gadú e Luiza Possi geraram polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira, 26. Nos comentários de uma publicação da filha de Zizi Possi, a voz de Bela Flor, afirmou que as duas tiveram um relacionamento - informação que não era pública até então.

O comentário foi feito em um vídeo em que Luiza reflete sobre fé, livramento e confiança em Deus. Na legenda, ela escreveu: "O bem é bem mesmo que todos estejam agindo mal, eu creio." Logo, Gadú respondeu dizendo: "Glória a Deus. Ore por nós, que Ele perdoe. Pelo tempo que passamos juntas, os pecados."

A cantora seguiu acusando Luiza: "As mentiras que contastes dizendo que era mentira, Deus é misericordioso. Se te perdoou, vai me perdoar também." Segundo ela, se arrepende da relação. "O tempo que namoramos foi um erro, hoje percebi isso com tanta fé." "Que o passado nos abandone. Amém", alfinetou por fim.

Com a repercussão, Luiza tirou todos os comentários do post e bloqueou novas interações na publicação. Até o momento, ela não se manifestou sobre o comentário de Gadú.

Atualmente, Maria Gadú é casada com a artista Ana Paula Popi, com quem tem uma filha, Alice, de 2 anos. Já Luiza Possi é casada desde 2017 com o diretor de televisão Cris Gomes, pai de seus dois filhos.

