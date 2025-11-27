Saúde

Isabel Veloso é intubada e marido pede orações

Lucas Borbas, marido da influenciadora Isabel Veloso, gravou um vídeo chorando pedindo orações para a esposa que está na UTI

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 13:13

Isabel Veloso é intubada e marido pede orações Crédito: Reprodução Instagram @isabelvelososo e @lucasborbass

Isabel Veloso, 19, precisou ser intubada após uma complicação de saúde durante a madrugada desta quinta-feira (27).

A informação foi compartilhada pelo marido da influenciadora, o empresário Lucas Borbas. "Nesta madrugada a Isabel passou muito mal e fizeram alguns exames, antes da colonoscopia. Ela estava com excesso de magnésio no sangue", contou nos stories do Instagram.

De acordo com Lucas, a situação se agravou. "A Isabel deu baixa, ela parou de respirar, parou de ter saturação, e foi para a UTI ser intubada", relatou.

Abalado, ele pediu que os seguidores se unam em oração pela recuperação da esposa. "Só queria compartilhar isso com vocês, eu peço oração porque sei que vocês apoiam e amam muito a Isabel, assim como eu. E acho que nesse momento é só orar para Deus. Estou indo para casa, não posso ficar aqui no hospital, porque não tem muito o que fazer também", desabafou.

A jovem havia deixado o hospital recentemente, no dia 10 de novembro, após realizar um transplante de medula óssea em 24 de outubro. O doador foi o pai, Joelson Veloso, 50. Em sua última atualização, Isabel celebrou a alta com uma mensagem de agradecimento: "Ganhei alta. Obrigada a todos pelos cuidados, amor, dedicação e carinho!! Obrigada, Jesus!!!".

