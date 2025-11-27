Passa bem

Após atropelamento grave em 2023, Kayky Brito se envolve em novo acidente

Ator sofre queda de bicicleta durante um passeio e recebe pontos na cabeça em hospital

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 16:42

Kayky Brito se envolve em novo acidente Crédito: Reprodução Instagram @kayky.brito

Kayky Brito, 37, se envolveu em um novo acidente. Ele usou as redes sociais para contar aos seus seguidores sobre o episódio, que ocorreu nesta quarta-feira (26), quase dois anos depois do atropelamento grave que quase lhe custou a vida.

O ator relatou que o acidente ocorreu durante um passeio de bicicleta. Ele teve uma queda causada por um problema comum nas ruas das grandes cidades: um buraco no asfalto. "Hoje um buraco me fez cair da bicicleta. Passo bem.", escreveu o ator ao dividir o ocorrido.

Apesar de ter recebido alta rapidamente e garantir que está bem, a queda foi forte o suficiente para exigir cuidados em um hospital. O ator, que precisou levar pontos na cabeça, registrou algumas fotos do atendimento médico e alguns pontos na cabeça. "Mais uma vez protegido por Deus (E pelos médicos)", brincou Kayky.

Depois, ele fez um vídeo para agradecer os fãs pela preocupação com sua saúde. "Passando aqui para demonstrar minha gratidão, eu recebi algumas mensagens de pessoas dizendo: 'Espero que esteja bem'", afirmou o ator que assumiu estar sem capacete no momento da queda.

"Uso sempre capacete, mas, dessa vez, eu não usei. Aconteceu o que aconteceu, eu levei alguns pontos na cabeça", disse Kayky. Nunca caio de bicicleta, mas a rua proporciona isso, né? Destrezas e emoções, e eu passei por isso mais uma vez. Estou bem, estou vivo", completou.

