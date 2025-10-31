Caio Castro sofre acidente de carro durante treino de automobilismo no PR

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 10:06
Caio Castro, 36, sofreu um acidente de carro nesta quinta-feira (30) em um treino para o Cascavel de Ouro, prova automobilística no Paraná.
As imagens do carro danificado após o acidente foram postadas por Vitória Bohn, namorada do ator. "nesta sexta-feira (31) rolou susto por aqui", escreveu.
Ela tranquilizou fãs e amigos, informando que o namorado estava bem. "Mas tá tudo 100%. Sem preocupações, só um sustinho mesmo".
O ator e sua equipe ainda avaliam o que causou o acidente. "Acreditamos ser uma mancha de óleo ou a calibragem dos pneus que, quando muito quente, ficam com menos aderência. Na curva chamada de Bacião, o carro derrapou, levando direto para barreira de pneus", informou a assessoria de Caio em nota enviada à Quem. A reportagem também tenta contato com a equipe do artista, e o texto será atualizado assim que houver retorno.
