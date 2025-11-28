Fim

Dois meses antes do término, Ivete comentou sobre importância do sexo

Em setembro, cantora de axé deixou um comentário num post sobre relacionamentos

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10:00

Ivete Sangalo e Daniel Cady Crédito: Instagram/@danielcady

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram ontem o fim do relacionamento de 14 anos.

Em setembro, ela deixou um comentário num post sobre relacionamentos. Na publicação, o influenciador Lipe questiona: "Por que não tá beijando a mulher o tempo todo? A 'búfala' gosta de receber um beijo de língua aleatório, do nada. Já experimentou?"

O influenciador também falou sobre a importância de fazer sexo com frequência. "Quanto mais você usa, mais você faz. Até a botadinha. Se você está botando ali uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 15 dias, não existe isso, meu irmão! É botadinha sincera todo dia!"

Lipe também aconselhou os seguidores a dizerem que amam os parceiros. "Qual foi a última vez que você disse 'eu te amo' para sua mulher, p*rra? Eu amo você. Eu te amo, do nada. Tem que exercitar isso", argumentou.

Ivete concordou. "Isso!!!", comentou a cantora, com vários emojis de palmas. Lipe respondeu: "Sabe muito!!!"

