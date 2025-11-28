Dois meses antes do término, Ivete comentou sobre importância do sexo

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10:00
Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram ontem o fim do relacionamento de 14 anos.
Em setembro, ela deixou um comentário num post sobre relacionamentos. Na publicação, o influenciador Lipe questiona: "Por que não tá beijando a mulher o tempo todo? A 'búfala' gosta de receber um beijo de língua aleatório, do nada. Já experimentou?"
O influenciador também falou sobre a importância de fazer sexo com frequência. "Quanto mais você usa, mais você faz. Até a botadinha. Se você está botando ali uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 15 dias, não existe isso, meu irmão! É botadinha sincera todo dia!"
Lipe também aconselhou os seguidores a dizerem que amam os parceiros. "Qual foi a última vez que você disse 'eu te amo' para sua mulher, p*rra? Eu amo você. Eu te amo, do nada. Tem que exercitar isso", argumentou.
Ivete concordou. "Isso!!!", comentou a cantora, com vários emojis de palmas. Lipe respondeu: "Sabe muito!!!"
