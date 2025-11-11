Mainha vem!

Ivete Sangalo retorna ao Espírito Santo em 2026; veja o que se sabe

Após cancelamento de show em setembro de 2024, Ivete prepara retorno ao Estado em grande estilo

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 09:31

Show Ivete Sangalo "Clareou", em Belo Horizonte Crédito: Rodney Costa/Zimel Press/Folhapress

Os capixabas podem começar a contagem regressiva: Ivete Sangalo vem aí. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (10) pela produtora Fervo Entretenimento, através das redes sociais, e já movimentou os fãs da baiana no Espírito Santo.

Sem detalhes divulgados até o momento, como data, local ou valores de ingresso , a publicação confirmou apenas que o show acontecerá em 2026, o que foi o suficiente para acender a expectativa do público. Com exclusividade para HZ, a organização afirmou que há grandes chances de o projeto “Ivete Clareou” ser o escolhido. Inclusive, a Praça do Papa, em Vitória, surge entre os locais mais cotados para receber o evento.

Turnê “Ivete Clareou” pode desembarcar em solo capixaba

O novo projeto musical da baiana, o“Ivete Clareou”, é uma verdadeira imersão no universo do samba. Inspirado nos formatos de sucesso de Ludmilla (“Numanice”) e Thiaguinho (“Tardezinha”), o espetáculo conta com palco 360°, open bar e convidados especiais, em uma proposta intimista e festiva.

Show Ivete Sangalo "Clareou", no Mineirinho, em Belo Horizonte Crédito: Rodney Costa/Zimel Press/Folhapress

O repertório mistura clássicos e novas faixas do gênero, passando por nomes como Maria Rita, Benito de Paula, Menos é Mais, Belo, Diogo Nogueira e Clara Nunes, além de canções da própria Ivete. Locais como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre foram contemplados com o show.

As últimas passagens de Veveta pelo Espírito Santo

A relação de Ivete com o público capixaba é antiga! Mas a última vez que a cantora esteve no estado foi em janeiro de 2023, durante o verão do P12 Guarapari, onde arrastou uma multidão de fãs. E não parou por aí.

Ivete voltaria em 2024 com a turnê “A Festa”, que celebraria seus 30 anos de carreira, mas o projeto acabou sendo cancelado. Na época, Ivete explicou que a produtora responsável não conseguiria garantir as condições técnicas necessárias para a realização da turnê.

Agora, com um novo show a caminho, os fãs de “Veveta” voltam a sonhar com uma apresentação grandiosa - e, ao que tudo indica, 2026 promete ser o ano desse reencontro.

