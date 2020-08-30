Casagrande está "curtindo" a campanha de Coser em Vitória

Renato Casagrande curtiu publicação de João Coser Crédito: Reprodução: Instagram de João Coser

Em tempos de influência crescente das redes sociais em nossas vidas, inclusive no universo político, uma curtida de determinado líder num post de outro ator político ganha outra dimensão simbólica. Mais ainda às vésperas do início oficial da campanha pelas prefeituras municipais. O “like” é o novo “tapinha nas costas”.

João Coser (PT), que pretende retornar ao comando do governo da Capital na eleição de novembro. Por isso, interações recentes como essa por parte do governador Renato Casagrande têm chamado a atenção de quem o segue no Instagram, principalmente em função de quem tem sido o ganhador do “like”: Casagrande tem curtido publicações feitas pelo ex-prefeito(PT), que pretende retornar ao comando do governo da Capital na eleição de novembro.

Na mais recente delas, registrada no último dia 23, o perfil oficial de Casagrande curtiu uma postagem de Coser na qual o petista parabenizou sua filha, Karla Coser, por seu aniversário de 30 anos. A apaixonada mensagem de “feliz aniversário” do pai para a filha, a quem chama carinhosamente de Kaká, foi publicada com uma foto dos dois abraçados, em frente à entrada da Catedral Metropolitana de Vitória, no Centro da cidade.

O carinho do ex-prefeito com a agora balzaquiana filha é natural e esperado. O que já não seria de se esperar tanto é o “carinho” que Renato Casagrande tem demonstrado à pré-candidatura de João Coser (PT), pelo menos nas redes sociais. As curtidas têm ampliado rumores de que a candidatura de Coser em Vitória agrada e convém a Casagrande. E não são só rumores.

APROXIMAÇÃO ESTRATÉGICA E IDEOLÓGICA

A coluna apurou que Coser e Casagrande tiveram, há poucos dias, uma reunião muito boa em que trocaram ideias e impressões sobre o processo eleitoral em Vitória. O governador entende Coser como um pré-candidato em condições de incorporar, em Vitória, o "espírito anti-Bolsonaro" e representar legitimamente o campo de centro-esquerda nesta eleição municipal, o que pode ajudar o petista a chegar ao 2º turno.

A aproximação faz pleno sentido do ponto de vista geopolítico e ideológico. Se pensarmos bem, qual será para Casagrande o pior dos mundos, o pior dos possíveis desfechos dessa disputa na Capital? Eventual eleição do deputado estadual Capitão Assumção (Patriota), pré-candidato bolsonarista à prefeitura, que exerce oposição radical ao governo Casagrande na Assembleia Legislativa e fora dela.

O próprio Coser, em entrevista à coluna publicada em 13 de junho, já disse não crer muito nisso , mas suponhamos que esta eleição local acabe sendo "nacionalizada", isto é, contaminada pela polarização ideológica nacional entre esquerda e direita (o que favorece a ida de Assumção para o 2º turno). Nesse caso, o ex-prefeito pode despontar, inclusive aos olhos de Casagrande, como um candidato capaz de estabelecer um contraponto à direita radical e de agregar, no 2º turno, outras forças de centro-esquerda para derrotar Assumção e o bolsonarismo na Capital.

KAKÁ QUER CÂMARA

Karla Coser é pré-candidata a vereadora de Vitória, também pelo PT. E, como já registrado aqui, ajudar a eleger a filha na Câmara de Vitória é a segunda prioridade de João Coser nesta eleição municipal.

PSB TEM OUTRO CANDIDATO

O PSB tem pré-candidato próprio a prefeito de Vitória: o atual vice-prefeito, Sérgio Sá, que no momento busca se viabilizar eleitoralmente. Por enquanto, tem indicação de apoio por parte de duas siglas pequenas: o PROS e o Partido da Mulher Brasileira (PMB).

RELAÇÃO PRÓXIMA

O PT não faz parte formalmente do governo Casagrande. Na última eleição ao governo do Estado, o partido teve candidata própria, Jackeline Rocha, adversária do socialista naquele pleito. Mas pode-se dizer sem erro que a relação política de Casagrande com o PT no Espírito Santo é muito boa.

Historicamente, PT e PSB são parceiros no campo nacional de centro-esquerda. A aliança só foi rompida em 2014, quando o PSB saiu do governo Dilma Rousseff (PT) para concorrer à Presidência com Eduardo Campos (morto em agosto daquele ano e substituído por Marina Silva naquele pleito).

No primeiro governo de Casagrande (2011/2014), o PT, aí sim, não só fez parte da sua administração como teve o vice-governador: Givaldo Vieira. O partido também ocupou secretarias, como a de Turismo e a de Trabalho e Assistência Social. Atualmente, pode-se dizer que a única deputada estadual do PT, Iriny Lopes (antiga aliada de Casagrande), compõe a base do governo na Assembleia. Salvo em casos muito raros (como o projeto de reforma da previdência estadual, em novembro de 2019), ela vota com o Executivo nas matérias mais importantes.

VICE EM CARIACICA

A aliança do PV com o PSB em Cariacica, em torno da pré-candidatura do professor Saulo Andreon (PSB) a prefeito, aqueceu a especulação de que o presidente da Câmara Municipal, César Lucas (PV), é uma das alternativas para ocupar o posto de vice na chapa.

VICE NA SERRA

Audifax Barcelos (Rede) na Serra, Jolhiomar Massariol (Rede), está definitivamente fora da eleição. Após ter sido exonerado, ele voltou a ser nomeado para a equipe do prefeito, assim “inabilitando-se”. E, falando em candidatos a vice, o ex-coordenador de Governo de(Rede) na Serra,(Rede), está definitivamente fora da eleição. Após ter sido exonerado, ele voltou a ser nomeado para a equipe do prefeito, assim “inabilitando-se”. Jolhiomar havia sido convidado por Bruno Lamas (PSB) para ser vice em sua chapa

VICE EM VILA VELHA

Ainda a propósito de vices, o vereador Arnaldinho Borgo (Podemos), pré-candidato a prefeito de Vila Velha, pediu ao Solidariedade (SDD) para indicar um companheiro de chapa para ele. O SDD anunciará o indicado em sua convenção municipal. Será nesta segunda-feira (31), às 19h, no Estúdio 19, em Parque das Gaivotas. Mas Arnaldinho só pretende definir seu companheiro de chapa no limite do prazo legal (16 de setembro). Além do SDD, ele já conta com o apoio do PTC.

Segundo o presidente do SDD em Vila Velha, Victor Linhalis, o partido já definiu o quadro a ser indicado, mas não quer antecipar o nome. Será um jovem advogado e empresário da cidade, que nunca disputou eleições.

COORDENADOR DE CAMPANHA

Quem já está definido é o coordenador da campanha de Arnaldinho: Felício Corrêa (SDD), secretário de Comunicação de Vila Velha na gestão de Rodney Miranda e ex-assessor do ex-deputado federal Jorge Silva (SDD).

RICAS COM DALTON MORAIS

Eugênio Ricas contribuiu na elaboração do capítulo sobre segurança pública no plano de governo de Dalton Morais, pré-candidato a prefeito de Vila Velha pelo Novo. Hoje adido da Federal nos EUA, Ricas foi secretário estadual de Justiça e de Controle e Transparência no último governo Paulo Hartung. O Falando em colaboradores, o policial federalcontribuiu na elaboração do capítulo sobre segurança pública no plano de governo de, pré-candidato a prefeito de Vila Velha pelo Novo. Hoje adido da Federal nos EUA, Ricas foi secretário estadual de Justiça e de Controle e Transparência no último governo. O candidato do Novo a prefeito de Vitória, coronel Nylton Rodrigues (ele mesmo ex-secretário de Hartung) também está cercado de antigos colaboradores do ex-governador

A DISPUTA PELO AMOR DE ENIVALDO

A semana que passou foi marcada por um autêntico “triângulo amoroso” tendo como pivô Enivaldo dos Anjos (PSD). O presidente do Sindicato de Servidores da Assembleia (Sindilegis), Gildo Gomes, lançou a campanha #FicaEnivaldo”, para que o deputado e presidente do Fórum dos Servidores da Casa não seja candidato a prefeito de Barra de São Francisco. E o movimento é sério!

Apoiadores de Enivaldo na cidade no noroeste capixaba responderam com uma contra-campanha: #VemPraBarra e #VocêéNosso.