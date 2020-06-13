João Coser: "Minha candidatura é pra valer e tenho condições de ganhar"

Eu estou pronto e o PT com certeza está totalmente pronto para isso. No caso específico da Dilma, não foi exatamente um descuido dela. Logo após a reeleição dela em 2014, o Aécio Neves subiu à tribuna do Senado e disse: "Nós não aprovaremos mais nada no Congresso, nenhuma medida do governo Dilma, mesmo que para isso a gente tenha que quebrar o país". A retirada da Dilma e o desmonte do governo Dilma não foram por acaso. Foi feito de caso pensado, arquitetado pela direita e por setores da elite do país. O golpe se deu a partir daquele pronunciamento do Aécio e o país quebrou a partir daquele pronunciamento. Não foi por causa de medidas contrárias à austeridade fiscal tomadas pelo governo Dilma, até porque a Dilma era, dos petistas, a mais economicista. Voltando para cá: agradeço a Deus, pois no meu governo a economia mundial foi bem. A crise de 2008 foi difícil, tive que paralisar várias obras. Mas tive muita ajuda do governo federal. Em oito anos, investimos R$ 1 bilhão em Vitória. Trinta por cento disso eu consegui com o governo federal, através do PAC, incluindo todo o trabalho de saneamento em São Pedro. Eu tinha uma porta aberta no governo federal. Agora, estamos pagando um preço no Brasil, e nossa queda será maior que no mundo, por causa da irresponsabilidade do governo federal. Se Haddad estivesse lá, não teríamos hoje 40 mil mortes, pois ele teria feito o inverso do que o presidente atual está fazendo. Haddad teria feito mais medidas de caráter social, e o que tinha que ter fechado, ele teria fechado desde o início. Essa política [de isolamento social] deveria ter sido coordenada pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde. Aqui no Brasil foi feito o contrário. E, quando o ministro foi contra, ele demitiu o ministro. O país está indo ladeira abaixo por decisões equivocadas do governo federal. Nosso país está na contramão da História. Estamos perdendo mais vidas, nosso sofrimento está sendo e será muito maior, e nossa recuperação levará muito mais tempo. Outros países passaram por isso por três meses. Aqui, serão no mínimo seis meses, pela falta de ações do governo federal. Quando você tem um problema, é importante que você corrija logo. Nós sabíamos que havia um problema e que era importante que se fizesse logo o isolamento. O presidente fez o contrário: foi para a rua comer pastel. Quando o pai dá mau exemplo, é muito difícil pedir ao filho para ter bom comportamento.