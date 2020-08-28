A tropa do coronel Nylton Rodrigues na eleição a prefeito de Vitória

Não, aí não. Aí são coisas distintas. O governador Paulo Hartung hoje está na área privada. Tem a vida dele. A única coisa que tem feito para me ajudar é, realmente, atender aos meus pedidos de conselho. Acho importante isso, sabe por quê? Nos últimos oito anos da atual gestão, do prefeito Luciano, qual foi a grande obra que a prefeitura fez? Não fez. Vitória parou no tempo. Então, temos que buscar evoluir. Vitória não pode viver só das belezas naturais. “Vitoríssima”, como se fala aí, precisa sair da propaganda e ir para ações concretas. E isso acontece por meio de um plano de governo. E, para esse plano de governo, busco ajuda no governador Paulo Hartung, para que seja um plano que contemple as necessidades de todos os moradores, sem exceção. As melhorias devem ir para as periferias também, atendendo às especificidades de cada um. Se você for à Ilha das Caieiras, por exemplo, e eu fui nesta semana, você vai ouvir as pessoas falando do total abandono por parte da prefeitura. Então as coisas não estão indo bem. E tenho que buscar conselhos de pessoas experientes, para que a gente faça um plano de governo acertado.