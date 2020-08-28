A tropa do coronel Nylton Rodrigues na eleição a prefeito de Vitória

Sim. O meu calibre será propositivo, com certeza, mas sempre falando a verdade e expondo os erros e os problemas, porque é isso que a população quer. A população quer que a gente olhe no branco dos olhos dela e fale a verdade. Eu tenho andado todos os dias pela cidade. É de domingo a domingo. E uma coisa que posso te garantir é que, se eu for eleito, Vitória terá um prefeito presente. Vitória hoje se ressente da ausência do líder da cidade. Eu serei presente. Tenho escutado muito. A conclusão a que chego é que a população está com medo do vírus e da violência. Não podemos perder mais tempo nisso. É hora de cuidar do futuro, mas não relaxar com o presente. Temos visto a criminalidade se aproveitando da dispersão do poder público durante a pandemia e tocando o terror em regiões mais vulneráveis. Após 33 anos servindo à população nessa área, eu me sinto preparado para fazer de Vitória a capital mais segura do Brasil. Não deveria existir ninguém mais preocupado e mais interessado na segurança dos seus munícipes do que o próprio prefeito. O prefeito não pode se acovardar. O prefeito deve liderar a cidade estando presente nas comunidades. E é isso que vou fazer.