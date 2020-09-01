Ex-secretários de Paulo Hartung participam das eleições municipais

Da esquerda para a direita: coronel Nylton Rodrigues, coronel Daltro Ferrari, Mazinho dos Anjos, Dalton Morais e Fabrício Gandini Crédito: Amarildo

Mais de um é candidato a prefeito. Alguns estão prestando apoio político a candidatos, ajudando-os na construção do plano de governo. E há quem só esteja oferecendo seus serviços de assessoria técnica. Uma coisa é certa: em diversas funções e posições, vários ex-secretários de Estado em governos de Paulo Hartung (sem partido) – alguns deles ainda politicamente ligados ao ex-governador– estão participando das atuais eleições municipais, seja como coadjuvantes, seja como protagonistas das próprias campanhas.

Em Vitória, o vereador Mazinho dos Anjos, pré-candidato a prefeito pelo PSD, confirma que um dos principais estrategistas de sua campanha é ninguém menos que o jornalista Tião Barbosa, secretário estadual de Comunicação e chefe de gabinete de Hartung durante o primeiro governo dele no Estado (2003/2006).

"O Tião está entrando agora no time principalmente na coordenação de marketing e estratégia, para dar o direcionamento estratégico da campanha ao nosso coordenador de conteúdo, para a gente fazer o alinhamento da nossa pauta. Ele dará a nossa estratégia de comunicação e de posicionamento na campanha, visando direcioná-la para o caminho correto", explica Mazinho.

Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em 1980, Tião teve passagens por vários dos principais veículos de imprensa do Espírito Santo (inclusive A Gazeta). Sua parceria com Hartung começou em 1992, quando trabalhou no comitê de campanha do então candidato a prefeito pelo PSDB, eleito naquele ano. Durante a gestão de Hartung, foi secretário de Comunicação da Capital.

Em 2001, ocupou o cargo de secretário de Comunicação na Prefeitura de Vila Velha, no início da primeira administração de Max Filho (então no PTB). No ano seguinte, trabalhou na campanha ao Senado de Ricardo Ferraço (não eleito). Com a chegada de Hartung ao Palácio Anchieta, ele se tornou secretário estadual de Comunicação e, em seguida, chefe de gabinete. Notoriamente, atuava também na articulação política, como emissário do então governador.

Em 2008, para surpresa de muitos, Tião tornou-se vice-prefeito na chapa de João Coser (PT) pela reeleição à Prefeitura de Vitória, selando assim o apoio não verbalizado de Hartung ao petista. Pelo então PMDB, o jornalista e agora apoiador de Mazinho foi vice-prefeito de 2009 a 2012, chegando a assumir brevemente como prefeito em exercício.

Segundo Mazinho, a chegada de Tião à campanha se deu por intermédio de um sobrinho dele, Guilherme Barbosa, que está com o vereador desde o início da pré-campanha. Em sociedade com Gabriel Campos, o sobrinho de Tião tinha uma agência de marketing e fez a campanha de Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) a prefeito em 2012. Naquele pleito, o tucano foi apoiado abertamente por Hartung.

ANDRÉIA LOPES ASSESSORANDO GANDINI

Falando em jornalistas, a também ex-secretária estadual de Comunicação Andréia Lopes está participando dessa disputa pela Prefeitura de Vitória, mas prestando seus serviços técnicos a outro candidato. Por meio de sua empresa de consultoria, Andréia está atuando como assessora de comunicação do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), pré-candidato a prefeito apoiado pelo atual ocupante do cargo, Luciano Rezende (Cidadania).

Jornalista formada pela Ufes, Andréia construiu a sua carreira no jornal A Gazeta, onde foi repórter, colunista e editora de Política. Por seis anos, foi a titular da coluna Praça Oito. Durante todo o último governo Paulo Hartung (2015/2018), foi a chefe da Superintendência Estadual de Comunicação (Secom). Nos últimos dois anos de governo, atuou também, na prática, como porta-voz do Palácio Anchieta, dando declarações oficiais em nome do governo em algumas questões delicadas. Chegou a ser considerada uma das mais novas integrantes do grupo político do então governador.

Com o fim do governo de Hartung, a jornalista voltou a atuar na área privada, abrindo em 2019 uma empresa de consultoria que leva o seu nome. Sem se envolver na política partidária e com atuação restrita à comunicação, Andréia atuará nos bastidores da campanha de Gandini, cuidando da imagem do candidato e "construindo narrativas" para ele.

Gandini, nunca é demais lembrar, não pertence de modo algum ao grupo político de Paulo Hartung. O mentor político do deputado é Luciano Rezende, que vem a ser um dos mais notórios desafetos do ex-governador.

NYLTON CERCADO DE EX-COLEGAS

Ao redor de Nylton, auxiliando-o na elaboração de seu plano de governo, há pelo menos três ex-secretários de Hartung: os economistas Regis Mattos e Haroldo Corrêa Rocha, respectivamente secretários de Planejamento e de Educação no governo passado, e o médico Anselmo Tozi, secretário estadual de Saúde no segundo governo de Hartung (2007/2010). Extremamente identificados com o ex-governador, os três estão auxiliando Nylton nas respectivas áreas em que foram secretários de Estado.

Quanto à participação do próprio Hartung, em entrevista à coluna, publicada no último dia 28, o próprio pré-candidato definiu-o como um amigo e um conselheiro político : "Ouso dizer que o governador Paulo Hartung foi o melhor prefeito de Vitória nos últimos anos. Então é claro que eu tenho juízo e não sou bobo, então me aconselho com o governador Paulo Hartung. Recorro a ele para me orientar nas decisões e no plano de governo, com certeza".

FERRARI: DA CASA MILITAR DE PH PARA GUARAPARI

"Trabalhei com o governador Paulo Hartung durante 12 anos e fui secretário de Estado na sua administração. O período em que integrei a equipe de Hartung foi de muito aprendizado sobre gestão pública e formação de equipe técnica. Por ter um papel de interlocução com as demais secretarias de Estado, recebia muitas demandas e apoiava nos encaminhamentos das soluções. Estive com o ex-governador por algumas ocasiões, conversei sobre política e sobre meu nome para prefeito de Guarapari. Ele sabia do meu desejo de vir a me candidatar num futuro próximo e disse 'é importante termos nomes novos na políticas'."

RICAS ASSESSORANDO DALTON...

Voltando de Guarapari para Vitória, temos que atravessar o município de Vila Velha, onde outro pré-candidato a prefeito pelo Novo conta com a ajuda de um ex-secretário de Hartung. Estamos falando do professor de Direito Dalton Morais, que concorre ao cargo atualmente ocupado por Max Filho (PSDB), em sua primeira disputa eleitoral. Na área de segurança pública, o seu plano de governo recebe a colaboração do policial federal Eugênio Ricas.

Ricas foi secretário estadual de Justiça e, posteriormente, de Controle e Transparência no último governo de Hartung. Antes disso, foi também secretário de Justiça no primeiro governo de Renato Casagrande (PSB), de 2011 a 2014. A consultoria a Dalton Morais se dá a distância: Ricas, no momento, é adido da Polícia Federal em Washington, capital dos Estados Unidos.

...E TAMBÉM MAZINHO DOS ANJOS

Chegando de volta a Vitória, temos a informação, confirmada pelo próprio pré-candidato, de que o ex-secretário de Justiça Eugênio Ricas também está assessorando o vereador Mazinho dos Anjos, citado no início desta coluna. Assim como no caso de Dalton Morais, Ricas está ajudando Mazinho a escrever seu plano de governo na área da segurança.

O TIME DE TÉCNICOS DE MAZINHO

Mazinho, a bem da verdade, está contando com a ajuda estreita de um time de ex-secretários de Estado com perfil técnico (em sua maioria, ex-colaboradores de Hartung), além dos já mencionados Ricas e Tião Barbosa.

Secretário de Turismo durante a administração passada de Hartung, Nerleo Caus de Souza está contribuindo para o plano de governo de Mazinho na área correspondente.

Secretária de Ciência e Tecnologia durante parte do governo passado de Hartung, Camila Dalla Brandão integra o comitê responsável pela área de desenvolvimento econômico no plano de governo do vereador.

Auditor de carreira da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) e ex-assessor de Ricas na referida secretaria, Helmut D'auvila está colaborando com o plano na área de planejamento e reforma administrativa. Ele também foi ouvidor-geral do Estado no primeiro governo de Casagrande (2011/2014) e corregedor-geral do Estado no governo atual.

Por fim, Rosane Majeski está contribuindo com o plano de Mazinho na sua área de expertise: ela foi subsecretária de Estado da Saúde no primeiro governo Casagrande e no último de Paulo Hartung.

A VICE DE DALTON MORAIS

Mudando o rumo da prosa, o já citado Dalton Morais, pré-candidato a prefeito de Vila Velha pelo Novo, já escolheu sua companheira de chapa. Assim como Nylton Rodrigues em Vitória , ele virá com uma mulher igualmente filiada ao Novo. Será Aline Dávila, economista pela Ufes e mestre em Gestão e Avaliação de Políticas Públicas em Educação pela UFJF. Hoje ela atua como consultora em diagnóstico de desenvolvimento para municípios.

O POSSÍVEL VICE DE ARNALDINHO